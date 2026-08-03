Milo Lockett donó dos obras para subastar a beneficio del Pequeño Cottolengo en La Noche de las Etiquetas
El importante artista plástico se sumó a la campaña por la emblemática institución bahiense.
El reconocido artista plástico argentino Milo Lockett donó dos obras originales que serán subastadas durante La Noche de las Etiquetas, el evento solidario que se realizará el próximo viernes 7 de agosto, a las 19.30, en el Salón de Luz y Fuerza de nuestra ciudad.
Todo lo recaudado será destinado al Pequeño Cottolengo Monseñor José Nascimbeni, institución que desarrolla una valiosa tarea de asistencia y acompañamiento de personas con discapacidad.
La donación de Milo Lockett se suma a una nueva edición del evento, que reunirá a empresarios, autoridades, instituciones y vecinos con un objetivo común: colaborar con una causa de profundo impacto social para la comunidad.
Desde la Unión Industrial de Bahía Blanca se destacó y agradeció especialmente el compromiso solidario del artista, cuyo gesto permitirá transformar el arte en una ayuda concreta para el Pequeño Cottolengo.
La Noche de las Etiquetas volverá a reunir solidaridad, gastronomía, vinos y arte en una noche en la que cada participación contribuirá a mejorar la calidad de vida de quienes asisten al Pequeño Cottolengo Monseñor José Nascimbeni.