Grooming: detienen a un profesor en Dorrego acusado de contactar a una alumna con fines sexuales

Sánchez está denunciado por el delito de grooming contra una alumna menor de edad.

La Policía detuvo en Coronel Dorrego a un docente de aquella localidad denunciado por presuntos hechos de grooming en perjuicio de una alumna de la escuela secundaria técnica dorreguense.

El detenido es Franco Nahuel Sánchez, acusado del delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales (grooming).

El procedimiento hecho en las últimas horas estuvo a cargo de efectivos de la división Cibercrimen de Bahía Blanca, que arrestaron al sospechoso en su domicilio ubicado en José Hernández 760, de Dorrego.

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La denuncia contra Sánchez fue radicada por una referente del colegio, a quien la joven le contó lo que había ocurrido.

La investigación está a cargo del fiscal de delitos informáticos bahiense, Rodolfo de Lucia, quien solicitó la detención del nombrado.

La medida fue autorizada por el juzgado de Garantías Nº 4, a cargo interinamente de Guillermo Mércuri.

Instagram falso

Los hechos se habrían cometido en 2023, por medio de una cuenta de Instagram falsa, a través de la cual el imputado al parecer le envió mensajes de contenido sexual y le propuso un encuentro a la víctima, actualmente de 17 años.

En septiembre de ese año Sánchez supuestamente les pidió a dos chicas de 14 y 15 años el envío de imágenes de sus zonas genitales, a cambio de dinero.

El imputado se negó a prestar declaración indagatoria y solicitó una audiencia para relatar su versión de los hechos.

Después de la declaración testimonial de la damnificada, los investigadores pudieron establecer la identidad del detenido.

El trabajo de los agentes policiales incluyó el análisis de redes sociales y conexiones IP, además de tareas de campo.