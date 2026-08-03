Comenzaron los trabajos de pavimentación en calle Pacífico, un viejo reclamo de los vecinos del sector

El intendente municipal, Federico Susbielles, inspeccionó el inicio de la obra de pavimentación en calle Pacífico, una arteria clave para el acceso a la ciudad y que, por su avanzado estado de deterioro, era un reclamo de varios años de vecinos de los barrios Maldonado, Vista Alegre y Puertas del Sur, entre otros.

La intervención abarcará una extensión de 9 cuadras (unos 1100 metros lineales), que incluye la construcción del cordón cuneta y badenes, en el tramo comprendido entre las calles Di Sarli y Simón Bolívar.

Dada la complejidad del terreno y el intenso flujo vehicular que soporta la zona, se construirá una calzada de hormigón armado de 18 centímetros de espesor para garantizar una mayor durabilidad y seguridad vial.

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“Durante años este sector estuvo degradado y relegado, pero por suerte hoy empieza a recuperar el lugar que merece”, manifestó Susbielles durante la recorrida, quién además adelantó que, en paralelo, avanza el proceso de licitación para la siguiente obra en el sector: la restauración integral de calle 17 de Mayo.

"Recuperar los ingresos troncales de la ciudad como lo son estas dos arterias, también es recuperar su identidad. Con planificación y obras concretas seguimos devolviéndole a Bahía espacios que durante mucho tiempo esperaron una transformación”, expresó el jefe comunal.

El proyecto técnico consta de varias etapas: tras la preparación del terreno y construcción de una sub-base de suelo calcáreo, se instalarán cordones cuneta, badenes y cruces de calle previstos para futuras obras de iluminación, tras lo cual se procederá a la adecuación y reconexión de las redes domiciliarias de agua potable y cloacas.

La obra tiene un plazo de ejecución estimado en 180 días corridos.