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Comenzaron los trabajos de pavimentación en calle Pacífico, un viejo reclamo de los vecinos del sector

La intervención abarcará una extensión de 9 cuadras, que incluye la construcción del cordón cuneta y badenes, en el tramo comprendido entre Di Sarli y Simón Bolívar.

Archivo La Nueva.

El intendente municipal, Federico Susbielles, inspeccionó el inicio de la obra de pavimentación en calle Pacífico, una arteria clave para el acceso a la ciudad y que, por su avanzado estado de deterioro, era un reclamo de varios años de vecinos de los barrios Maldonado, Vista Alegre y Puertas del Sur, entre otros.

La intervención abarcará una extensión de 9 cuadras (unos 1100 metros lineales), que incluye la construcción del cordón cuneta y badenes, en el tramo comprendido entre las calles Di Sarli y Simón Bolívar.

Dada la complejidad del terreno y el intenso flujo vehicular que soporta la zona, se construirá una calzada de hormigón armado de 18 centímetros de espesor para garantizar una mayor durabilidad y seguridad vial.

“Durante años este sector estuvo degradado y relegado, pero por suerte hoy empieza a recuperar el lugar que merece”, manifestó Susbielles durante la recorrida, quién además adelantó que, en paralelo, avanza el proceso de licitación para la siguiente obra en el sector: la restauración integral de calle 17 de Mayo.

"Recuperar los ingresos troncales de la ciudad como lo son estas dos arterias, también es recuperar su identidad. Con planificación y obras concretas seguimos devolviéndole a Bahía espacios que durante mucho tiempo esperaron una transformación”, expresó el jefe comunal.

El proyecto técnico consta de varias etapas: tras la preparación del terreno y construcción de una sub-base de suelo calcáreo, se instalarán cordones cuneta, badenes y cruces de calle previstos para futuras obras de iluminación, tras lo cual se procederá a la adecuación y reconexión de las redes domiciliarias de agua potable y cloacas.

La obra tiene un plazo de ejecución estimado en 180 días corridos.

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