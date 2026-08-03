El "Pistolero" Font volvió recargado: "Uno se va mal cuando convierte y el equipo no gana"

Jonathan Font llegó para aportar goles y vaya si está cumpliendo. Gracias a sus gritos, Sporting se ilusiona con conservar la categoría y pelear por algo más. Ayer, le anotó dos a La Armonía en el éxito 2 a 0 y su elenco pudo iniciar con el pie derecho el certamen Clausura.

"Es complicado hacer goles porque la Liga del Sur es muy competitiva y hay buenos defensores. Y uno se las tiene que ingeniar para ir a chocar y aprovechar las pocas situaciones que tiene. Y, sinceramente, uno se va mal cuando convierte y el equipo no gana", resaltó el artillero en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Es un gran paso el que dimos. Necesitábamos puntos y, por suerte, pudimos arrancar ganando de local y con nuestra gente. Pero tenemos que ir a paso a paso", agregó el atacante rionegrino.

"Jony" también se refirió de la mini pretemporada que realizaron, el nivel del torneo doméstico y la posibilidad de jugar el Federal Amataeur.

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