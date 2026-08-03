Villa Mitre ganó en Córdoba con gol cordobés: "Ahora hay que hacer valer los tres puntos de local"

Villa Mitre comenzó con el pie derecho el Nonagonal, siendo el único equipo que ganó como visitante, tras completarse hoy la primera fecha de la segunda etapa del Torneo Federal A.

El tricolor venció a Atenas de Río Cuarto, por 1 a 0, con gol de Leonel Monti.

"Estoy contento por haber marcado y por el triunfo que pudimos traernos", admitió el cordobés en diálogo con El Diario Deportivo.

"Arrancar ganando es bueno, más de visitante. Para mí es muy importante, ahora hay que hacer valer los tres puntos de local", avisó Leo en el programa que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, en La Nueva Play.

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"En la semana habíamos hablado de siempre ir a buscar el partido, buscar los tres puntos, nunca pensamos en el empate. La idea era ir, plantear nuestro juego y hacernos sentir. Habíamos analizado a Atenas y era un equipo dinámico y duro. Nosotros aguantamos esos minutos que se nos vinieron y después supimos definir el partido", analizó Monti.

Para el cordobés significó su segundo tanto en la temporada, luego de marcarle también a Brown de Madryn en El Fortín.

"El gol me da confianza. El cuerpo técnico me conoce, sabe lo que puedo dar. Mis compañeros dan el 100%, corren todo el partido, terminaron muy cansados. Estoy muy contento por el grupo", agradeció el atacante de 24 años.

En lo sucesivo, Villa Mitre recibirá a Cipolletti el sábado y luego visitará a Olimpo, el miércoles 12.

"Mañana ya nos vamos a enfocar en el partido del sábado, lo vamos a analizar bien y ver cómo podemos hacerle daño. Paso a paso, tranquilos", remarcó Monit.

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