Mauricio Pochettino renovó contrato con la selección de Estados Unidos hasta 2030

El entrenador argentino Mauricio Pochettino continuará al frente de la selección de los Estados Unidos, en busca de reafirmar el proyecto a largo plazo y obtener una nueva clasificación para la próxima Copa Mundial.

El oriundo de Murphy, localidad de la provincia de Santa Fe, llegó a un acuerdo para renovar su contrato por cuatro años más, hasta 2030.

Además, en conjunto con su cuerpo técnico, también asesorarán y apoyarán el desarrollo integral del programa de formación de la selección nacional: el fútbol juvenil, la formación de entrenadores, la colaboración con las ligas profesionales y otros aspectos técnicos de la comunidad futbolística del país.

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Según la Federación, la ratificación de Pochettino en el cargo se produce tras una histórica campaña en la Copa Mundial, en la que estableció el récord de la selección estadounidense con más victorias en un torneo como entrenador.

El conjunto nacional ganó su grupo por tercera vez en la historia de la selección masculina y luego derrotó a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en los dieciseisavos de final —la primera victoria en la fase eliminatoria desde 2002—, estableciendo un nuevo récord de victorias en una sola Copa Mundial, además de darle un enfoque ofensivo que caracterizó esta racha y permitió a Estados Unidos marcar en los cinco partidos y anotar al menos dos goles en cuatro de ellos.

Jhon Thomas Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación, expresó que tienen "mucho trabajo por delante" para alcanzar varios objetivos en mente, entre ellos competir para consagrarse en una Copa del Mundo y "lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades".

Además, agregó "me entusiasma enormemente que Mauricio y su equipo estén comprometidos a colaborar con todos nosotros para realizar el arduo trabajo necesario para hacer realidad esas ambiciones".

“Tras colaborar con la Federación de Fútbol de Estados Unidos durante los últimos dos años, nos ha quedado claro que existe un enorme potencial para fortalecer aún más el programa de la selección nacional masculina”, declaró Pochettino.

El entrenador argentino de 54 años se unió a la selección nacional de Estados Unidos en septiembre de 2024 y se centró principalmente en preparar al equipo para la Copa Mundial 2026.

Con esta renovación tendrá la oportunidad de probar y fortalecer la plantilla a través de numerosas competiciones oficiales de cara a la fase de clasificación para la Copa Mundial 2030, como: la Liga de Naciones de la Concacaf 2027, la Copa Oro de la Concacaf 2027, la Liga de Naciones de la Concacaf 2029 y la Copa Oro de la Concacaf 2029.

Además, con la influencia del cuerpo técnico en todos los programas de la selección nacional masculina, tendrá importantes torneos juveniles por delante, incluyendo las Copas Mundiales Sub-17 y Sub-20 de la FIFA, así como los Juegos Olímpicos de 2028 que se celebrarán en Estados Unidos. (NA)