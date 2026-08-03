A Huracán le costó caro el punto que consiguió en el “Gasómetro”: dos jugadores fracturados

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Ayer arrancó el torneo Clausura de la liga del Sur y Huracán, tras empatar 0-0 con Libertad, perdió más que dos puntos en su visita al Gasómetro de Villa Rosas.

En distintos momentos del juego, dos lesiones muy graves impactaron en el ánimo del “Globito”, que a los 20 minutos del primer tiempo perdió a Lautaro Cerato y casi sobre el final del juego a Nicolás Pacheco, ambos con fracturas y consecuencias post traumáticas que necesitarán de un seguimiento con estudios complementarios.

Lauti recibió un rodillazo que lo dejó sin aire, fue retirado en camilla (como muestra la foto principal) y el diagnóstico, al llegar a la guardia del hospital Muncipal, fue “fractura de dos costillas a la altura de la axila izquierda, debajo del omóplato”.

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“Hoy sigo con mucho dolor de pecho, por eso me voy a realizar un estudio con un especialista de tórax para descartar cualquier otro tipo de lesión o hemorragía”, reconoció el ex delantero de Liniers, a quien le informaron que de milagro no sufrió la perforación del pulmón izquierdo.

Desde el club del bule comunicaron que Cerato va a seguir realizándose placas y tomografías por recomendación médica, con la necesidad de comprobar y evaluar de que no haya ningún otro órgano o hueso comprometido.

Lo de Nico es más complejo: por una patada que recibió desde atrás (como se observa en el video), sufrió la luxación del tobillo izquierdo con desplazamiento (y compromiso ligamentario) y fractura de tibia y peroné.

Se retiró del hospital Municipal con una bota de yeso, deberá hacer reposo por espacio de 10 días (mínimo) y después el traumatólogo evaluará, resonancia y análisis clínicos mediante, cuándo podrá intervenirlo quirúrgicamente.

“Hay que reparar el complejo ligamentario deltoideo (grupo de ligamentos muy fuertes en la parte interna del tobillo que conecta la tibia con los huesos del pie: astrágalo, calcáneo y navicular) y efectuar una osteosíntesis (procedimiento quirúrgico que utiliza placas, tornillos y clavos para unir y fijar fragmentos de un hueso roto) para sellar el peroné”, le explicaron a “Pachequito” los doctores que lo vieron apenas arribó al nosocomio.

“Estoy triste, un poco desanimado, porque me pasa esto cuando había vuelto a mi nivel y estaba con todas las ganas”, describió el lateral-volante por izquierda que, mínimo, va a tener para 9 meses de rehabilitación.

Ante este marco, el DT Mauro Brunelli, tan apesadumbrado como los futbolistas que dirige, le argumentó a los dirigentes que, frente al cercano debut en el Regional 2026, la idea es sumar un refuerzo por línea.

Ante Libertad no estuvieron Dan Brian Scalco (desgarro en el músculo poplíteo de pierna izquierda) y Tomás Segovia (arrastra un edema óseo en una de sus rodillas y a causa de esa afectación ya había faltado en la final extra del Apertura contra Liniers).

Tampoco jugaron los licenciados Héctor Zabala y Johan Munives, quienes recibieron días de permiso para ir a visitar a sus familiares, uno a Corrientes y el otro a Chile.

Huracán, que antes de enfrentar a Libertad desplegó una bandera con la leyenda “Fuerza familia Nani” (Juan Carlos, whitense de ley y ex jugador del club, de Comercial y de Boca, falleció el sábado a la tarde) ya incorporó al central o lateral zurdo Gianfranco Rossi (27 años), quien surgió en Olimpo y pasó por Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia), San Jorge (Santa Fe) y KF Iliria de Albania.

También cerró con el volante ex Sansinena (Federal A) Francisco Robles, de 25 años y con experiencia en Bartolomé Mitre (Posadas), Racing de Córdoba, Unión de Sunchales y Talleres (Córdoba).