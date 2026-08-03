Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Deportes.

Fútbol femenino: Tiro goleó y Sporting también sumó de a tres en la segunda fecha del Clausura

En el ascenso, Liniers y SPIQPYA protagonizaron las goleadas de la fecha.

Fotos gentileza Liga del Sur.

Se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura del fútbol femenino de la Liga del Sur, con actividad en las divisiones A y B y una jornada en la que no faltaron los goles.

En la máxima categoría, Villa Mitre y STMBB (Sindicato de Trabajadores Municipales) igualaron 2 a 2 en un atractivo encuentro. Sofía Gómez y Morena Bouven marcaron para el tricolor, mientras que Tania Espíndola y Stefania Sueyro anotaron para la visita.

Por su parte, Sporting consiguió un valioso triunfo por 3 a 2 frente a Bella Vista. Sofía Mattos, Alexia Villani y Fiorella Paiva convirtieron para el elenco rojinegro, en tanto que Mía González y Narela Roth descontaron para las albiverdes.

La goleada de la fecha en Primera A fue obra de Tiro Federal, que superó 4 a 0 a La Armonía con dos tantos de Morena Juárez y los restantes de Magalí Toloza y Aylen Baratcabal.

En el restante compromiso, Libertad y AEC empataron sin goles, en un duelo muy parejo.

Goleadas en el ascenso

La Primera B también ofreció resultados contundentes. SPIQPYA venció 5 a 0 a Olimpo con goles de Cintia Saavedra, Renata Segovia, Nicole Montenegro, Romina Zarza y Morena Varela.

Además, San Francisco derrotó 1 a 0 a Rosario gracias al tanto de Ariana Adassus.

La mayor diferencia de la jornada la consiguió Liniers, que aplastó 7 a 0 a Sansinena. Paulina Acevedo fue la gran figura al convertir cuatro goles, mientras que Daniela Lara, Paz Cutrin y Agustina Borda completaron la goleada.

Por último, Huracán se impuso 4 a 0 sobre Pacífico de Cabildo, con un doblete de Rosa Chávez y las restantes conquistas de Nahiara Guala y Luciana Huichal.

En esta fecha, Estrella de Oro tuvo jornada libre.

Por el Federal

Villa Mitre goleó por 4 a 1 al STMBB en el inicio del torneo Federal de fútbol femenino. 

El cotejo tuvo lugar en cancha del tricolor y los goles del ganador los convirtieron Lucrecia Semper -2-, Sol Menéndez Perrone y Morena Bouven, mientras que para el sindicato municipal anotó Ivana Lindstrom.

El cotejo revancha se disputará en cancha del gremio bahiense.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE