Fútbol femenino: Tiro goleó y Sporting también sumó de a tres en la segunda fecha del Clausura

Se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura del fútbol femenino de la Liga del Sur, con actividad en las divisiones A y B y una jornada en la que no faltaron los goles.

En la máxima categoría, Villa Mitre y STMBB (Sindicato de Trabajadores Municipales) igualaron 2 a 2 en un atractivo encuentro. Sofía Gómez y Morena Bouven marcaron para el tricolor, mientras que Tania Espíndola y Stefania Sueyro anotaron para la visita.

Por su parte, Sporting consiguió un valioso triunfo por 3 a 2 frente a Bella Vista. Sofía Mattos, Alexia Villani y Fiorella Paiva convirtieron para el elenco rojinegro, en tanto que Mía González y Narela Roth descontaron para las albiverdes.

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La goleada de la fecha en Primera A fue obra de Tiro Federal, que superó 4 a 0 a La Armonía con dos tantos de Morena Juárez y los restantes de Magalí Toloza y Aylen Baratcabal.

En el restante compromiso, Libertad y AEC empataron sin goles, en un duelo muy parejo.

Goleadas en el ascenso

La Primera B también ofreció resultados contundentes. SPIQPYA venció 5 a 0 a Olimpo con goles de Cintia Saavedra, Renata Segovia, Nicole Montenegro, Romina Zarza y Morena Varela.

Además, San Francisco derrotó 1 a 0 a Rosario gracias al tanto de Ariana Adassus.

La mayor diferencia de la jornada la consiguió Liniers, que aplastó 7 a 0 a Sansinena. Paulina Acevedo fue la gran figura al convertir cuatro goles, mientras que Daniela Lara, Paz Cutrin y Agustina Borda completaron la goleada.

Por último, Huracán se impuso 4 a 0 sobre Pacífico de Cabildo, con un doblete de Rosa Chávez y las restantes conquistas de Nahiara Guala y Luciana Huichal.

En esta fecha, Estrella de Oro tuvo jornada libre.

Por el Federal

Villa Mitre goleó por 4 a 1 al STMBB en el inicio del torneo Federal de fútbol femenino.

El cotejo tuvo lugar en cancha del tricolor y los goles del ganador los convirtieron Lucrecia Semper -2-, Sol Menéndez Perrone y Morena Bouven, mientras que para el sindicato municipal anotó Ivana Lindstrom.

El cotejo revancha se disputará en cancha del gremio bahiense.