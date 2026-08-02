Hubo poquito de todo y faltó lo más importante en Villa Rosas: los goles

Poco (poquísimo) juego, algunas chances de gol a cuentagotas, un travesaño, mucha intensidad y fricción y dos lesionados.

Todo eso tuvo el partido entre Libertad y Huracán en Villa Rosas, pero le faltó lo más importantes: los goles.

Por la primera fecha del Torneo Clausura, el milrayitas y el Globo animaron un encuentro de bajo vuelo futbolístico, en el que ninguno de los dos logró asociarse, juntar pases o genera volumen de juego.

En realidad, en el Manuel Manzano sobró entrega, duelos individuales y jugadores atentos, pero no hubo tantas chances de riesgo.

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En ese contexto, fue Huracán, reciente ganador del Apertura y con algunas bajas, el que hizo más méritos para llevarse el triunfo o al menos para abrir el marcador, sin dudas.

Seisdeddos controla ante la marca de Uicala, quien debutó hoy en Libertad tras llegar de Villa Mitre.

Es que cuando el equipo que dirige Mauro Brunelli logró cambiar el ritmo o imponerse en los mano a mano, hizo trabajar al bueno de Carnicero, que otra vez se mostró sólido sobre todo en los envíos aéreos o remates lejanos.

Cuando el Globo empezaba a generar alguna sensación positiva, sufrió la primera lesión de la tarde: Lautaro Cerato debió salir en camilla tras un cruce con Patricio López (vio la amarilla), que le generó la fractura de dos costillas.

Luego de algunos minutos de demora por esa jugada, Libertad tuvo su única gran chance de la tarde, con un remate a quemarropa de Avello, que encontró una muy buena respuesta de Salvarezza, atento en la única intervención clave de la tarde.

Cerato, muy dolorido, es atendido en el suelo.

Después de ahí el trámite fue de jugadas aisladas, que se desprendían de ese tónica de partido parejo, trabado y cortado, y siempre fueron de Huracán, que avisó con un tiro libre de Navarro y un remate lejano de Seisdedos, bien controlados por Carnicero.

El complemento fue más de lo mismo, con las variantes por lados que buscaron oxigenar y rearmar los equipos.

Correa mandó a la cancha a Paredes por López (zafó de la segunda amarilla) y mandó a Falcioni a la zaga y buscó soluciones con Giamberardino en el medio, pero al dueño de casa le costó muchísimo tener peso ofensivo.

Mauro Brunelli, entrenador de Huracán.

Daniel Correa, DT de Libertad.

Aguirre le gana arriba a Pekel.

En ese contexto, el que siguió acumulando situaciones fue Huracán, a los 8, 18 y 24 minutos.

Primero, con un remate de Dauwalder (ingresó de "8" en lugar de Cerato) al primer palo que sacó Carnicero.

Luego aprovechó un par de malas salidas del fondo de Libertad, que se complicó demasiado y casi lo paga caro.

Aguirre y Pane luchan por la pelota.

Avello juega ante la llegada de Andragnez.

El primer yerro lo recuperó Agudiak, quien recibió falta de Santiago Palacios en la puerta del área y le dejó un tiro libre ideal para el Pato Linares, pero el remate del volante se estrelló en el travesaño, ante la mirada de Carnicero.

La última también la tuvo el Pato, pero se terminó enredado ante la buena salida al costado del golero local.

Después de eso, el partido volvió a una meseta total y ya no hubo más llegadas de riesgo ni jugadas que sacudieren la tarde.

Eso sí, sobre el final, Huracán sumó otra mala noticia porque Nico Pacheco, quien ingresó de doble cinco en el complemento, también se fue en camilla muy dolorido en el tobillo izquierdo, tras un cruce de Nahuel Sánchez.

*Por siempre Gringo

Una tarde especial fue para todo el pueblo cangrejero, tras conocerse ayer el fallecimiento de una gloria de Huracán y el fútbol de la Liga del Sur: Juan Carlos Nani.

El Gringo, que también integraba la actual comisión directiva del Globo, murió a los 75 años.

Por esto, el plantel saltó al campo de juego con una bandera en apoyo a su familia, que luego pasó al alambrado, y jugó con un brazalete negro.

Además, en la previa del partido (al igual que en las otras canchas) se realizó un minuto de silencio.

*La síntesis

Libertad (0)



Carnicero (c) 7



Uicala 5

P. López 5

S. Palacios 6

G. Falcioni 5



Cocciarini 6



Avello 5

Trídico 6

Mazzella 5



Pekel 5

Pane 5



DT. Daniel Correa

Salvarezza 6Mayo 5Reynoso 6F. Aguirre 6Navarro (c) 6Cerato xAndragnez 5K. Torman 5Seisdedos 5Linares 6Agudiak 5Mauro Brunellino hubo golesno hubo goles.45m. M. Paredes (5) y Giamberardino (5) por P. López y Mazzarella, 72m. N. Sánchez y Alfaro por Pane y Cocciarini, en Libertad. 20m. Dauwalder (6) por Cerato, 70m. Pacheco, J. Pérez y E. Lischeske por Torman, Mayo y Navarro, en Huracán.P. López (20m.) y S. Palacios (62m.), en Libertad.Marcos Gómez (5).Libertad (muy buena)