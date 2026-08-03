Boca vendió al exterior a un exjugador de River relegado y libera un cupo extranjero

Boca acordó la venta al exterior de un futbolista relegado en el plantel y con la que liberará un cupo extranjero, que le permitirá contar con un abánico más amplio de opciones en caso de decidir ir en busca de un centrodelantero tal como pretende Rodolfo Arruabarrena.

El Xeneize llegó a un acuerdo con Houston Dynamo, club de la Major League Soccer, al que le trasferirá el 60% de la ficha del uruguayo Marcelo Saracchi en 1.250.000 dólares. Además, el trato incluye una plusvalía del 40% de una futura venta.

La salida del lateral izquiero no le otorga al equipo argentino un cupo extra para incorporar ya que la última temporada la disputó a préstamo en Celtic de Escocia, desde donde se reincorporó el 1 de julio.

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Llegó al conjunto de la ribera en 2023 y la última vez que sumó minutos con la camiseta de Boca fue en junio de 2025 frente a Bayern Múnich, en el Mundial de Clubes.