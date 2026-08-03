Conocé las zonas afectadas y los horarios de los nuevos cortes de tránsito desde este martes

Por distintos trabajos de infraestructura y mantenimiento, el municipio bahiense dio a conocer un cronograma de cortes de tránsito que se llevarán a cabo durante este martes y el próximo viernes.

Para mañana se prevén tres intervenciones entre las 7 y las en Ayacucho al 700 debido a trabajos con hidrogrúa. En tanto, de 8 a 16 permanecerá interrumpido el tránsito en la esquina de Mitre y Santiago del Estero, donde se realizarán tareas en la vía pública.

Además, desde las 14 se efectuarán trabajos de poda sobre calle Brown, desde la zona de la exterminal hacia el centro, lo que provocará cortes intermitentes en ese sector.

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Por otra parte, el viernes, entre las 7 y las 18, se llevará a cabo un corte total en la intersección de Darwin y Corrientes debido a una obra en la red de agua.

Se solicita a los conductores respetar la señalización dispuesta en cada lugar y, en la medida de lo posible, optar por recorridos alternativos para evitar demoras.