El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 4 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con algunas precipitaciones y viento leve desde el noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se prevé nubosa e inestable, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados.