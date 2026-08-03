Qué es el split de acciones de YPF y cómo impactará en los inversores

YPF implementará este martes 4 de agosto un split o desdoblamiento de acciones en una relación de 10 a 1, una operación técnica que multiplicará por diez la cantidad de títulos en circulación y reducirá en la misma proporción el precio de cada acción, sin modificar el valor total de la inversión de los accionistas.

La medida busca facilitar el acceso de pequeños inversores y aumentar la liquidez del papel en el mercado.

Según informó la compañía, por cada acción que un inversor posea antes de la implementación del split recibirá automáticamente nueve acciones adicionales, hasta completar diez.

Al mismo tiempo, el valor nominal de cada papel pasará de 10 pesos a 1 peso y la cantidad de acciones en circulación aumentará de 393,3 millones a 3.933,1 millones. La operación también modificará la relación entre los ADR y las acciones locales, que pasará de 1:1 a 1:10.

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Desde la empresa remarcaron que el desdoblamiento no altera el patrimonio ni la participación de los accionistas, ya que se trata únicamente de una modificación en la cantidad de acciones y en su precio unitario.

En otras palabras, quien antes tenía una acción de mayor valor pasará a tener diez acciones cuyo precio será aproximadamente una décima parte, manteniendo intacto el valor económico de su inversión.

La decisión apunta a reducir la barrera de entrada para los inversores minoristas, al hacer que cada acción tenga un precio más accesible. Además, la compañía espera que la medida incremente el volumen de operaciones y mejore la liquidez de sus papeles en la Bolsa, una práctica habitual entre empresas cuyas acciones alcanzan valores elevados.

YPF aclaró que el split será automático, por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones. La implementación forma parte de una estrategia más amplia para acercar el mercado de capitales a los pequeños ahorristas y ampliar la base de inversores de la petrolera. (con información de NA)