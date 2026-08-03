La Rural de Palermo encontró nuevamente sus mejores animales en el Sudoeste Bonaerense

Las cabañas del Sudoeste Bonaerense nuevamente tuvieron una destacada participación en la última muestra rural de Palermo, obteniendo grandes campeonatos y varios premios intermedios en distintas categorías bovinas y ovinas.

Esta edición de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional tal vez no tuvo la misma relevancia que la del año pasado en cuanto a los galardones conseguidos para los establecimientos de nuestra región, pero su presencia nuevamente resaltó en la pista principal del predio de la Sociedad Rural Argentina.

Así, durante la segunda parte de la muestra, nuestra región fue acumulando grandes campeones y otros premios de relevancia, mostrando —una vez más— la calidad de los ejemplares y la genética de punta con la que se trabaja en la zona.

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El mayor logro en esta 138ª Exposición Rural de Palermo vino con los Hereford: un toro nacido en nuestra región, presentado por la cabaña San Marón, de Juan Gabriel Seleme, en Espartillar, fue elegido como el Gran Campeón Macho Hereford de la muestra. El animal había sido elegido previamente campeón Senior por el jurado de la raza, Carlos Curone.

Luego de la premiación, que contó con la presencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, Seleme destacó la trascendencia de alcanzar el máximo galardón en la pista central de la principal muestra de nuestro país: "Tener este toro es una sensación absolutamente única, y quiero compartirlo con nuestra gente, con mi equipo y con mi familia; es tremendo", aseguró.

También en esta raza, el Reservado Gran Campeón Hereford fue un ejemplar campeón Junior, de Sucesión de Ángel Jaca, en Patagones.

En Hembras Hereford, el Reservado Gran Campeón fue para la cabaña Jotacé, de Juan Carlos Sagarzazu, en Juan A. Pradere, con un ejemplar coronado campeón Vaquillona Menor. El Gran Campeón fue presentado por Antiguas Estancias Don Roberto, en Villa Mercedes.

En la raza Angus, el Tercer Mejor Macho fue para el toro colorado 166, campeón Dos Años Menor, presentado por Santa Rosa, de Indio Nuevo SA, en Indio Rico. Aquí, el campeón fue un animal campeón Dos Años mayor de Don José, de José Mammoliti, en La Dulce.

El Reservado GC macho Hereford, de Jaca, en Patagones.

Además, en bovinos Murray Grey, la cabaña La Trinidad Agropecuaria, de la familia Picco, en Bordenave y Darregueira, obtuvo los campeonatos Macho y Hembra. El toro ganador ya se había quedado con ese galardón en Palermo durante 2023 y 2025, y el año pasado había sido declarado campeón del mundo por un sitio especializado.

También este establecimiento presentó el Tercer Mejor Toro Shorthorn de Palermo, y el Reservado Gran Campeón Hembra de esta raza. Don José, de Lucas Lagrange, en Laprida, consiguió el Reservado Gran Campeón Macho. En este caso, los grandes campeones macho y hembra fueron para Santa Cecilia, de Héctor Eyherabide, en Trenque Lauquen.

En cuanto a los ovinos Corriedale, otra vez la cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, tuvo un Palermo más que satisfactorio: se quedó con el Gran Campeón Hembra, con una borrega campeona Mayor, y también consiguió el Reservado Gran Campeón Macho, con un ejemplar campeón Dos Dientes, declarado también Mejor Cabeza y segundo Mejor Vellón.

Más premios

En otros premios que recibieron las cabañas de nuestra zona durante la entrega de premios Hereford machos, La Tigra, de Estancia y Cabaña La Centella, en Tornquist, obtuvo el campeón Ternero menor; Quequén Sur, de Serafín Sillero, en Coronel Dorrego, consiguió el Reservado Campeón Ternero mayor, y Don Benjamín, de Santo Tomás de la Sierra, en Saldungaray, ganó el Reservado Campeón Junior y el Tercer mejor Junior.

En hembras Hereford, La Tigra consiguió el Reservado Campeón Ternera menor y la tercera mejor Vaca; Don Benjamín obtuvo la tercera Vaquillona intermedia, y San Marón tuvo el campeón Vaca joven y la tercera mejor Ternera.

En Angus machos, Gue Glen Sur, de Mariano Zanguitu, en Huanguelén, obtuvo el 3° Mejor Toro Junior; Serafín Sillero, el mejor toro Dos Años Mayor colorado, y Luciano Correndo, de Don Fioto, en Stroeder, el tercer mejor Junior negro.

El tercer mejor macho Angus, presentado por Santa Rosa, de Indio Rico.

En hembras Angus, Don Benjamín tuvo el Reservado Campeón Vaca con cría y la tercera mejor Vaquillona mayor colorada; Zanguitu consiguió la segunda mejor Vaquillona mayor colorada; Correndo obtuvo la tercera mejor Vaquillona intermedia colorada, y Don Abraham, de Karen Groenemberg, en Claromecó, la mejor Vaca negra y la tercera mejor Vaca.

En cuanto a los terneros Angus, Correndo consiguió el mejor Ternero menor colorado. Mientras que en terneras coloradas de la raza, el cabañero Lucas Lagrange, de San José, en Laprida, consiguió la mejor Ternero colorado; La Cantera, de Juan Manuel Sosa, en Viedma, la segunda, e Indio Nuevo, la tercera.

Más de $80 millones por el 50%

Sin lugar a dudas, una de las noticias vinculadas con la Rural de Palermo —y que se oficializó una vez finalizada— fue la fuerte suma de dinero que se pagó por una parte de un animal criado en el Sudoeste Bonaerense que, si bien había obtenido premio, no había estado en la fila final de su raza.

Se trata de un ternero Angus colorado de pedigree, presentado por la cabaña Don Fioto, en Stroeder. Aunque en un principio no era la intención de su dueño presentarlo a remate, el interés que despertó en otros cabañeros hizo que finalmente se decidiera a rematar la mitad de su propiedad.

El ternero colorado de Don Fioto, protagonista de una subasta millonaria.

Se trata del box 33, llamado "Franchola", un ternero nacido el 1 de octubre de 2025, que el jurado Néstor Chiaravalli había elegido como campeón Ternero menor colorado, pero que después no obtuvo otros premios. Tanto el padre como la madre son animales que pertenecen a la cabaña de Patagones.

Los compradores fueron las cabañas La Benedicta, Santander, Don Romualdo y Agropecuaria Santa Elena, en un convenio comercial junto a Semex. El remate estuvo a cargo de Gervasio y Fernando Sáenz Valiente.

"Es un ternero de apenas nueve meses, muy joven. Desde muy chico fue uno de los que más se destacaba entre sus contemporáneos y por eso decidimos traerlo a Palermo", contó Correndo.

Lionela llegó desde Patagones

Durante el tercer día de la Exposición de Palermo, y previo a la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España, la raza Limangus se llevó la cucarda al primer nacimiento de la muestra, con la ternera "Lionela", de Carmen de Patagones.

El ejemplar pertenece a la cabaña La Tonita, propiedad de Laureano Barilá, y en cuestión de horas se transformó en una de las grandes atracciones para criadores, expositores y visitantes que se acercaron a conocerla. Su madre es Maslacq Mina, nacida en agosto de 2022, y su padre Maslacq Perseo, reconocido reproductor que obtuvo el título de Bi Gran Campeón de la Exposición de Otoño Limangus 2025/2026.

Leonela llegó desde Patagones.

"Fue el primer nombre que se nos ocurrió —resaltó Fernando Luis, criador de la raza—. Además de la calidad que tiene, hay que resaltar una de las principales características del Limangus: el bajo peso al nacer. Es una vaca preparada para Palermo, con un toro importante, y sin embargo la cría nace con 31 kilos, absolutamente normal".

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Criadores de Limangus señalaron que "que una ternera nazca durante la mayor exposición ganadera de la Argentina es una imagen que resume el presente y el futuro de la ganadería: genética, producción y vida".