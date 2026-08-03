Saavedra: la oposición impulsa una comisión investigadora contra el intendente que reveló que se está recuperando de una adicción

"Llevo 308 días sin consumir". La frase del intendente de Saavedra, Matías Nebot, resonó en un salón de la ciudad de Pigüé durante un encuentro comunitario para hablar sobre consumos problemáticos realizado a mediados de julio.

El recorte de ese video se viralizó y llegó a todos los rincones del país, donde Nebot recibió tanto críticas como elogios por revelar su historia. En diálogo con este diario, el jefe comunal explicó que se recupera de una adicción a la cocaína y confirmó que hace casi un año que no prueba las drogas.

En este marco, la oposición en ese distrito impulsa una comisión investigadora en el Concejo Deliberante para analizar las condiciones psicofísicas del intendente vecinalista como jefe político de la comuna.

"Los bloques de concejales de Alianza La Libertad Avanza, Distrito Futuro, Justicialistas, Unión Cívica Radical y Unión y Libertad queremos transmitirle a la comunidad del distrito de Saavedra nuestra posición unitaria ante los hechos de público conocimiento (...) Queremos manifestar de manera categórica nuestro profundo respeto por la dimensión humana y la salud personal del jefe comunal. Sin embargo, la conducción del Departamento Ejecutivo exige el pleno ejercicio de las facultades psicofísicas y el resguardo de la idoneidad requerida por la ley para administrar los recursos, la seguridad y los servicios de todos los vecinos", indicaron en un comunicado difundido hoy.

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Agregaron: "Ante la incertidumbre institucional generada por las propias manifestaciones del intendente, la omisión o el silencio serían un grave incumplimiento de nuestros deberes como representantes del pueblo. Por ello, en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, impulsamos la creación de la Comisión Investigadora prevista en su artículo 249. Las herramientas de la ley son las únicas que permiten garantizar la continuidad democrática, la transparencia y el orden institucional en nuestro municipio".

Según afirmaron, dicha comisión no altera ni interrumpe la operatoria administrativa del Municipio ni del Concejo Deliberante. No obstante, el proceso podría terminar con la remoción de Nebot del cargo.

El mensaje publicado por los mencionados bloques agrega: "La Comisión arbitrará los mecanismos para que el procedimiento respete el secreto de sumario, la protección de datos personales y los derechos del paciente en caso de que fuera necesario. La recolección de pruebas será tramitada bajo estricta reserva en expediente confidencial, asegurando el pleno derecho de defensa y debido proceso. Asimismo, en caso de ser necesario, se dispondrán los mecanismos para resguardar la identidad de cualquier ciudadano que aporte elementos de prueba y así lo solicite".

También aclararon que los miembros de los bloques firmantes no realizarán declaraciones individuales en los medios de comunicación sino que, llegado el momento, la comisión brindará informes periódicos.

Y cerraron: "Aclaramos que este proyecto de resolución nace de la decisión de los cinco bloques de la oposición aquí representados. Sin embargo, en virtud de la trascendencia del tema, el bloque de concejales oficialistas podrá acompañar la iniciativa en el recinto, integrando este esfuerzo por la transparencia y el fortalecimiento de la democracia local."