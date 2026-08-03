La recaudación de julio registró un leve repunte, gracias al impulso de Ganancias

La recaudación tributaria de julio quedó levemente en terreno positivo en términos interanuales, descontando el efecto de la inflación, al sumar $22,9 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los ingresos extraordinarios del Impuesto a las Ganancias impactaron de manera positiva, mientras que el IVA registró una leve baja.

Según señaló el organismo, la suba de los ingresos del mes alcanzó, en términos nominales, el 35,1%, mientras que en los primeros siete meses del año se totalizaron $132,5 billones, con una mejora nominal del 27,4%.

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Cabe recordar que estimaciones privadas ubican la inflación de julio en torno al 2,1%, con una variación interanual cercana al 33,8%.

Descontado el efecto de la inflación, la recaudación habría crecido un 1,2% interanual. En ese resultado hay que tener en cuenta que los ingresos del Impuesto a las Ganancias, que sumaron este mes $5,1 billones, crecieron 23,1% en términos reales.

La mejora extraordinaria es fruto de la postergación del vencimiento del impuesto para las personas humanas, que el año pasado había operado en junio. No obstante, ese desempeño no logra compensar la debilidad del IVA, que recaudó $6,8 billones, con una suba nominal del 32,8%, es decir, aproximadamente un punto por debajo de la inflación estimada.

Un punto a seguir de cerca es que el IVA impositivo, vinculado al consumo interno, creció 41% nominal, muy por encima de la inflación. El tributo refleja la facturación del mes anterior, por lo que este comportamiento está asociado al consumo de junio.

Algunos analistas sostienen que la recaudación fiscal de los próximos meses podría tender a estabilizarse, ya que las bases de comparación interanuales comenzarán a ser más homogéneas.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que "en julio de 2026, la recaudación tributaria nacional total habría crecido un 1,2% real interanual", aunque aclaró que "a nivel de cada tributo, se habría registrado la séptima caída real interanual consecutiva en varios de los principales impuestos".

"Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,85% en julio, del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído serían los derechos de importación (-26,8%), seguidos por los derechos de exportación (-22,7%), el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente (-11,1%) y los impuestos internos (-9,7%)", indicó la entidad.

La consultora señaló que "los tributos que mostraron crecimiento fueron Bienes Personales (26,7%), el Impuesto a los Combustibles (25,7%) y Ganancias (23,4%)". Además, precisó que "el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría registrado una baja real del 0,5% respecto de julio de 2025 (IVA impositivo +5,9% e IVA aduanero -15,3%)".

Por otro lado, sostuvo que "el segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones a la seguridad social, habría descendido un 3,0% real interanual". Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y la cantidad de empleo formal.

Según datos de ARCA, la recaudación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos alcanzó $1,5 billones; los ingresos de la Seguridad Social, $6,3 billones; los Derechos de Exportación, $1,1 billones; y por Derechos de Importación y otros ingresaron $575.667 millones.

En Bienes Personales se recaudaron $171.056 millones, mientras que el Impuesto a los Combustibles aportó $638.389 millones. (Fuente: Ámbito).