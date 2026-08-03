Con gol del pibe Aguirre, Vélez venció a Independiente y lidera su zona con puntaje ideal

Vélez dominó el segundo tiempo y le bastó para conseguir un triunfo por 1-0 ante Independiente en un partido disputado esta noche, correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio José Amalfitani.

El único gol del encuentro para el “Fortín” lo convirtió el joven de 17 años, Thiago Aguirre, a los 25 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto permaneció en la cima del Grupo A con puntaje perfecto -tres victorias en tres duelos-, mientras que el “Rojo” quedó como escolta con 6 unidades.

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Con respecto a la cuarta jornada del Torneo Clausura, Independiente recibirá a Platense el próximo sábado desde las 21:30, mientras que Vélez Sarsfield visitará La Bombonera para enfrentar a Boca, el mismo día a partir de las 19:15.