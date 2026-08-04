Se presentó el proyecto final del Código de Planeamiento Urbano para Bahía Blanca

Se realizó la presentación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial con la presencia del titular del ejecutivo municipal, Federico Susbielles y el Secretario de Planeamiento Urbano, José María Zingoni.

El intendente refirió al trabajo que se realizó para poder hacer una renovación que Bahía Blanca estaba necesitando hace mucho tiempo, ya que el vigente código, data el año 1991 y urgía una actualización del mismo, dada la evolución de la ciudad en estos últimos 30 años.

"Este plan ya está en La Plata, para su evaluación. Esperamos a tener la primera reunión de intercambio que fue la semana pasada, con algunos ajustes necesarios, pero que marcan mucha solidez en la presentación que se realizó, con lo cual nos parecía atinado presentar hoy formalmente este proyecto final para empezar a trabajar con los colegios profesionales, las representaciones políticas del Concejo Deliberante y demás actores de la ciudad. Invitamos también a legisladores de la ciudad que van a estar presenciándolo y a quienes quieran aportar en este nuevo marco que vamos a generar para el planeamiento de la ciudad", indicó el intendente.

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Susbielles, además explicó que se está trabajando en la actualización del Código de Construcción, de habilitaciones; y en en cuanto al control de las construcciones sin permiso mencionó que: "Estamos trabajando también en tener un nuevo Código de Edificación, ya que el vigente es de 1968, claramente necesitamos tener un nuevo modelo, y pretendemos que antes de fin de año vaya a trabajarse al Concejo Deliberante, del mismo modo también estamos trabajando en lo que tiene que ver con las construcciones sin permiso, volver a arreglarlas y ordenarlas, y también un nuevo Código de Habilitaciones que entendemos que el municipio necesita", puntualizó.

El secretario de Planteamiento Urbano expresó que en este momento están en un punto muy avanzado para finalmente tener el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, aprobado como lo requiere la ley y necesita la ciudad: "Nos encontramos en una etapa que, entiendo yo, nunca se había llegado, por lo menos desde el año 91, para poder tener un código estructurado con una suerte de visto bueno de la Provincia que nos permite abordar esta etapa de participación, de consulta, de intercambios con la comunidad a través de los colegios profesionales, del Concejo Deliberante, del Consejo del Hábitat y del Consejo del Ambiente, de una manera clara, de poder decir, bueno, este es el camino y obviamente hay una ventana todavía para estos intercambios necesarios antes de poder disponer del proyecto final para remitirlo al HCD", refirió.

Zingoni puntualizó el trabajo realizado por los profesionales de gestiones anteriores y el realizado desde el comienzo de la gestión actual, sumado a los aportes de las instituciones de la ciudad consultadas para el proyecto.

"La cuestión ambiental es central, como así también de la integración social y lo productivo son aspectos sustanciales dentro de este código".

"Estamos creando una normativa nueva que busca tener la expresión jurídica de la ciudad del siglo XXI que estamos viviendo, con todo lo bueno y también con todas las dificultades y desafíos que nos presenta este tiempo", finalizó el secretario.