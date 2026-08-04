Cómo sigue el estado de salud del niño atropellado en Villa Rosas

El pequeño de 6 años que fue atropellado por una moto el pasado viernes a la tarde en Villa Rosas continúa internado en la terapia intensiva pediátrica del hospital Penna.

El menor, según informaron hoy fuentes del centro asistencial, pasó la noche sin grandes cambios y "continúa bajo estricto monitoreo", en medio de una condición de salud delicada.

El niño sufrió politraumatismos varios, en particular un fuerte traumatismo de cráneo, que obligó a mantenerlo -desde el momento que entró en el hospital provincial, tras ser derivado desde el Municipal- con asistencia respiratoria mecánica.

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La grave situación de tránsito se produjo minutos después de las 19 del pasado viernes, en la intersección de Ecuador y Nueva Provincia, en proximidades del Parque Illia y la cancha principal del Club Libertad.

Fue cuando una moto CG Titán, al mando de un joven de 21 años, identificado como Nahuel García, embistió al pequeño, que aparentemente cruzó la calle.