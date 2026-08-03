Otro paro: las escuelas bahienses no tendrán clases este martes por una nueva huelga del Suteba

Mientras todavía se analizan las repercusiones gremiales y políticas que dejó el paro nacional convocado por la CTERA, la filial bahiense del Suteba realizará este martes una nueva huelga, esta vez por 24 horas, por lo que numerosos establecimientos públicos de la ciudad de nivel Inicial, Primario y Secundario tendrán una vez más su actividad total o parcialmente suspendida, según la cantidad de adhesiones docentes a la medida de fuerza.

Según difundieron en redes, las principales consignas son "el rechazo del ajuste de Kicillof y el aumento salarial por insuficiente e indigno", el reclamo por "un salario igual a la canasta familiar en un cargo" y "la cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades", además de la "urgente titularización en Nivel Superior", la "total cobertura de las prestaciones del IOMA" y "la devolución del Fonid y Conectividad incorporadas al salario básico", entre otros.

El miércoles a las 9, en tanto, el gremio llevará adelante una asamblea en el CEF Nº 125 (Estomba 2375) para definir la continuidad del plan de lucha, y los organizadores confirmaron que entregarán constancia para los educadores de ambos turnos.

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Con esta medida de fuerza, llegará a 19 la cantidad de días sin clases en lo que va del año en la ciudad.

A lo largo de 2026, el Suteba Bahía Blanca realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo; 17, 21 y 29 de abril; 7, 12 y 20 de mayo; y 9, 18 y 30 de junio, y 14 y 15 de julio; mientras que la Sección Educación de ATE llevó adelante una huelga de 48 horas entre el 24 y 25 de junio, y la CTERA encabezó la protesta de este lunes 3 de agosto.