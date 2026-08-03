Paro nacional docente: mientras el Gobierno fiscaliza escuelas, CTERA marchó a la Plaza de Mayo

El gremio CTERA lleva adelante un paro docente de 24 horas en los niveles inicial, primario y secundario de todo el país, en medio de un clima de tensión por los controles del Ministerio de Capital Humano, que fiscaliza la medida de fuerza y aplica sanciones en caso de comprobar si no se cumple con el servicio mínimo en las escuelas.

La medida de fuerza del gremio se produce en la vuelta a clases por el fin de las vacaciones de invierno en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, e impacta en todas las escuelas públicas del país.

El paro nacional docente es en pedido de la restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación, convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y en rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

En la capital del país, la protesta tuvo una movilización rumbo a la Plaza de Mayo, de la que participaron, además de CTERA, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Suteba y otros sindicatos del sector, en la que denunciaron una “grave crisis presupuestaria”, “falta de diálogo“ por parte del Gobierno y advirtierpm que la Argentina "se quedará sin maestros".

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Desde el gremio encabezado por Sonia Alesso criticaron además en un comunicado que “mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”.

El Gobierno, en tanto, fiscaliza a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.

Capital Humano advirtió que si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.

Se prevé que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y envíen los resultados a la administración central.

La base de la fiscalización es la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 declaró "Servicio esencial" al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial.

La norma estableció para esas actividades que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.