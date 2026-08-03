Excepcional, remunerativo y no bonificable: el Gobierno otorgó un bono para las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional otorgó una suma fija de $50.000 al personal de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad federales que se encuentre en actividad, en una medida que es de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable.

El citado monto se abonará por única vez junto con los haberes del mes de agosto, según se indicó en dos Decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En el Decreto 695/2026, que también lleva la firma del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, se indicó: “Otórgase al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, al personal en actividad de la Policía de establecimientos navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez y de percepción única por persona de $50.000 a abonarse con los haberes del mes de agosto de 2026”.

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“Otórgase al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, se señaló en el Decreto 696/2026 que está firmado también por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En el mismo se añadió que el bono se le otorgará también: “Al personal con estado penitenciario en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $50.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de agosto del año 2026”. (NA)