Milei volvió a apuntar contra Lula da Silva: “Es un ladrón y no lo liberaron por inocente”

El presidente Javier Milei reavivó este domingo el conflicto diplomático con Brasil al ratificar sus dichos contra Lula da Silva. “¿Mentí? Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario", lanzó el Presidente.

Las declaraciones de Milei llegaron luego de una semana atravesada por la tensión diplomática entre la Argentina y Brasil, luego de que la Cancillería del país vecino llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires en repudio a los dichos del mandatario contra Lula.

En ese contexto, el Presidente ratificó en diálogo con LN+ sus críticas contra su adversario regional, y sentenció: “Lo liberaron (a Lula) por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”.

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Y reiteró: “¿El señor Lula se siente muy tocado si le digo que es un chorro, que es ladrón? Si es ladrón, si fue presidiario".

A su vez, el jefe de estado vinculó su apoyo al opositor Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales en Brasil con la “batalla cultural” que busca librar en la región en contra de lo que denomina “el socialismo del siglo XXI”.

“Cuando yo empecé esta carrera en 2021 había un solo país azul y todo era rojo. Hoy es mayoritariamente azul”, planteó el mandatario. Y agregó: “Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de libertad. Yo vengo de la batalla cultural. Yo miro el tablero del mundo. Fíjese cómo los hechos me van dando la razón”.

En ese contexto, Milei volvió a apuntar contra la administración de Brasilia y aseguró que esta invirtió mil millones de dólares en la campaña de Sergio Massa en 2023 para “ensuciarlo”, además de brindar la asistencia de un grupo de asesores al entonces ministro de Economía.

“Estos que hablan de interferencia política, si hay alguien que interfiere políticamente en la región fue Lula, contaminando con las ideas inmundas del socialismo en todos lados”, enfatizó Milei. Y replicó: “Se enojan porque le dije algo a Lula que es verdad y omiten los insultos de Lula y sus ministros, de (Gustavo) Petro, de (Rafael) Correa, De Evo Morales, de (Pedro) Sánchez y su gente. Cuando me insultan a mí está bien, pero cuando yo contesto está mal”.

El rumbo económico

En la misma entrevista, Milei afirmó además que la anunciada reforma a la Carta Orgánica del Banco Central “apunta al corazón de la decadencia argentina”, y enfatizó: “Íbamos camino de convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela”.

MIlei sostuvo que el paquete de medidas que anunció el jueves en cadena nacional apunta a modificar la realidad de una Argentina que fue “el país que en los últimos 50 años tuvo más recesión”, y vaticinó: vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años”.

Aseguró que se trata de mejorar la vida de los argentinos, y para ello es necesario “terminar con la estafa de la política”, y puntualizó que “es una reforma para terminar de extirpar la inflación de la Argentina”, aunque admitió que “no va a ser instantáneo”

“No se va a poder falsificar más dinero. Cuando emite para financiar al fisco, es una falsificación de dinero, que además, es un delito penal”.

Al hacer un balance de su administración desde diciembre de 2023, el mandatario dijo que “en promedio hemos crecido 5%, es decir, cinco veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia”.

“Si hay derrame, hay derrame para los dos, porque si vamos a hacer una transacción, usted gana con la transacción y gano yo”, recalcó.

Más adelante, indicó que “la misión única” del BCRA “de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro, tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne”.

“La actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años”

Milei cruzó a Marcó del Pont y Pesce por el BCRA: “Si estos analfabetos económicos se quejan, es una buena señal”

Consultado por el impacto en la economía del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), estimó que “Si sumamos las inversiones anunciadas, estamos hablando de más de USD 150.000 millones” (TN y NA)