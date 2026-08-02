Kicillof acusó a Milei de extorsionar a las provincias para lograr su reelección

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció que la gestión encabezada por el presidente Javier Milei utiliza la asfixia financiera sobre las 24 jurisdicciones del país como un mecanismo de chantaje y extorsión política para conseguir los votos necesarios en el Congreso, suspender las elecciones PASO y garantizar su proyecto de reelección.

En una columna de opinión publicada en el diario La Voz del Interior de Córdoba, el mandatario bonaerense cuestionó la política económica del Gobierno nacional, advirtió sobre una pérdida acumulada superior a los 47 billones de pesos para las provincias y sostuvo que "para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección".

Al evaluar el desarrollo del programa económico tras 30 meses de mandato, el gobernador trazó un panorama crítico sobre los principales indicadores de empleo e industria: “Con su política económica, Milei destruyó más de 300.000 puestos de trabajo y empujó al cierre a 26.000 empresas. Su plan de primarización impulsó solo a cuatro sectores ganadores frente a una economía que se desploma”.

En ese sentido, puntualizó que mientras la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera registraron números positivos, "la industria acumula 12% de caída, el comercio 5% y la construcción un 15%", situación que empujó a las familias a endeudarse al punto de que "la morosidad de las deudas está en su punto más alto, superando a la megacrisis de 2001".

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En el plano de las negociaciones parlamentarias para modificar el esquema electoral, el dirigente opositor afirmó que el Ejecutivo nacional busca alterar las reglas de juego por pura conveniencia y mediante métodos impropios del sistema republicano: "El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo. Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito".

Respecto de las reuniones para suspender las PASO, Kicillof remarcó: "Sin ningún disimulo, y de manera obscena, se informa que ofrece a las provincias parte de los recursos que les quitó, principalmente bajo la modalidad de préstamos o adelantos de coparticipación. Es decir, les presta a las provincias el dinero que antes les birló".

El gobernador bonaerense detalló el impacto contable que las decisiones de la Casa Rosada provocaron en el conjunto de las administraciones subnacionales desde fines de 2023: la pérdida acumulada para las 24 jurisdicciones "asciende a más de $47 billones a precios constantes, lo que equivale a 4 puntos del PIB, y significa un recorte de 13,4% en términos reales", producto del retroceso en la coparticipación federal, la caída de la recaudación propia y la "interrupción casi total de las transferencias nacionales que son obligatorias pero no automáticas".

En esa línea, remarcó la paridad entre las cifras oficiales del Tesoro y los recortes a los distritos: "El 'superávit' acumulado por el gobierno nacional desde que asumió Milei es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias. Algo huele mal en ese supuesto equilibrio que nos vende un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno".

Sobre las consecuencias de una hipotética continuidad del actual modelo, Kicillof dijo que "cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder, causarían daños irreparables". (con información de NA)