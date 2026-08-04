La comunidad abrazará al Teatro Municipal en un homenaje por sus 113 años

En el marco del 113º aniversario del Teatro Municipal de Bahía Blanca, los Organismos Artísticos del Sur (OAS) convocan a la comunidad a participar del acto homenaje "Abrazo al Teatro", una iniciativa que busca reconocer el valor histórico, patrimonial y cultural de uno de los edificios más representativos de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo, a las 16, en la Plaza J. Payró, ubicada junto al Teatro Municipal, y está pensada como un encuentro abierto a vecinos, familias, trabajadores de la cultura e instituciones que deseen sumarse a la celebración.

El acto se desarrollará en un marco de respeto y participación comunitaria.

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Durante la jornada se leerán palabras alusivas a la fecha, integrantes de los cuerpos artísticos interpretarán el Himno Nacional Argentino y, como cierre, se realizará un abrazo simbólico alrededor del Teatro Municipal, en señal de reconocimiento y compromiso con la preservación de este espacio emblemático para la vida cultural bahiense.

La convocatoria es impulsada por el cuerpo de delegados de los Organismos Artísticos del Sur, con el acompañamiento de instituciones artísticas afines, y busca destacar el papel que el Teatro Municipal ha desempeñado a lo largo de más de un siglo como escenario de la actividad artística y cultural de Bahía Blanca.

Los organizadores invitaron a la comunidad a participar de esta jornada, concebida como un homenaje colectivo al patrimonio cultural y a uno de los principales símbolos de la identidad de la ciudad.