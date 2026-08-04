Estacionamiento del aeropuerto: ¿La cuarta será la vencida?

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Parece algo simple, pero los hechos demuestran que no lo es. De acuerdo a lo anticipado por este medio, a 18 años de haberse concesionado el aeropuerto local, la municipalidad intentará una vez más hacer lo mismo con el estacionamiento de la terminal, luego de tres intentos fallidos a lo largo de esos años.

La primera tentativa data de 2008. En ese momento una de las condiciones que se puso a la UTE concesionaria de la terminal, conformaba por Corporación América y Arecco Ingeniería, es que debía hacerse cargo del estacionamiento pagando a la municipalidad un canon mensual de 16 mil pesos. Si bien la exigencia fue aceptada, luego de firmar el contrato la empresa se desentendió del tema, aduciendo que el mismo conformaba “una explotación deficitaria”.

La convocatoria para encontrar empresas interesadas en tomar a cargo la mejora del sector y administrarlo tuvo dos licitaciones posteriores por parte de la municipalidad, sin que ninguna llegara a buen término, en parte por diferencias suscitadas con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), encargado de avalar el esquema adoptado.

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En este sentido, Luis Calderaro, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Bahía Blanca, señaló a este medio que antes de hacer el actual llamado a licitación se remitió la documentación al ORSNA, de modo de tener la certeza de cumplir con sus normativas y exigencias.

“Devolvieron todo aprobado y cuando tengamos el resultado de la licitación volveremos a enviarles la documentación. En ese sentido trabajamos para no tener observaciones que compliquen el procedimiento”, indicó.

La falta de administración del estacionamiento ha tenido varias consecuencias perjudiciales. Por un lado, la imposibilidad de generar una recaudación que permita destinarse al pago mensual que la comuna hace a la Armada por el uso de las tierras de la Aeroestación.

Por otro, la afectación que ha tenido por la falta de mantenimiento y modernización. Por último, y un detalle no menor, el uso que desde hace años hacen del lugar las concesionarias de autos del sector, ocupando el 80% de la superficie disponible, calculada para el estacionamiento de unos 350 vehículos.

En este punto, esta semana inspectores municipales comenzaron a controlar que las empresas involucradas retiraran los vehículos ajenos al uso natural del sitio.

¿Cuál será la tarifa?

Cuando en 2018 salió por última vez a licitación la playa –hubo dos oferentes— el pliego establecía que la tarifa horaria por estacionar no debía superar el equivalente a dos litros de nafta premiun de YPF. Si se toma ese parámetro, el valor podría ubicarse en $ 4.500 la hora, con 15 minutos sin cargo, fraccionada cada media hora. La estadía por su parte podría orillar los 30 mil pesos por día.

Otra referencia es tomar el precio en otros aeropuertos de la red nacional, pero no es demasiado ilustrativa porque la variedad de valores existente. Estacionar en el Aeroparque Metropolitano cuesta 10 mil pesos la hora, en el de Córdoba $ 7.000, en Iguazú $ 5.850 y en Mendoza $ 5.000. La estadía varía entre $ 52 mil por día (Aeroparque) y $ 23.400 (Iguazú).

Carlos Millán, jefe del Aeropuerto, señaló a La Nueva. qué es importante que el precio sea ”razonable”, para que se verifique el uso del lugar. “Que no pase como en Ezeiza que los autos estacionan todos fuera de la playa”

El aeropuerto local registró en el primer semestre del año un movimiento de 120 mil pasajeros, ocupando el puesto Nº 20 en el listado de terminales del país. En idéntico período Aeroparque tuvo 8.412.000 pasajeros, Córdoba 1.719.000, Bariloche 983.000, Neuquén 655.000 e Iguazú 788.000.

El uso que puede tener la playa no es simple de estimar. Los vuelos actuales generan un movimiento de unas 600 personas, pero no todas se mueven en auto. Los que lo hacen permanecen un promedio de hora, hora y media.

El otro esquema de ingreso para el concesionario es la explotación de la publicidad en el sector y algún otro servicio que proponga por fuera de los existentes en la estación.

La visión de la Jefatura

La singular situación que se verifica hace años con el uso del estacionamiento del aeropuerto puso en el ojo de la tormenta también a las autoridades del aeropuerto, luego de que en las redes sociales se plantearan como se permitía una ocupación a todas luces inadecuada.

En ese sentido hubo un comunicado de Carlos Millán, jefe de la aeroestación, representante de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), indicando que ese uso “no constituye una situación reciente” y que desde esa jefatura realizaron “varias comunicaciones y gestiones ante los organismos con competencia sobre dicho espacio, manifestando la necesidad de regularizar su utilización y recuperar el destino para el cual fue concebido”.

“La administración y el ordenamiento de la playa involucran varias competencias, por lo que las decisiones sobre su administración no dependen exclusivamente de la Jefatura del Aeropuerto”, puntualizó. También mencionó que ha colaborado con las autoridades, aportando información técnica y efectuando las observaciones necesarias para contribuir a una solución definitiva.

“El compromiso de esta gestión ha sido siempre garantizar la seguridad operacional, preservar el normal funcionamiento del aeropuerto y promover acciones que mejoren los servicios brindados”.

El aeropuerto en Villa Harding Green, 1970.

Un toque de historia

El de Bahía Blanca es el primer aeropuerto para vuelos de cabotaje del país. Fue inaugurado a fines de 1929 por Aeroposta Argentina SA, empresa de capitales franceses, que ubicó las instalaciones en Villa Harding Green. Allí funcionó hasta 1970, cuando fue inaugurada la actual terminal. Por entonces el aeropuerto era administrado por el estado provincial, situación que se modificó en 1978 con el traspaso a manos del municipio.

Adjudicada a privados en 2008, la estación fue ampliada y mejorada. Fue inaugurada en 2009, en un acto que contó con la presencia de la presidente de la Nación, Cristina Fernández, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el Ministro de planificación federal, Julio de Vido. La concesión finaliza en 2033.