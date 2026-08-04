Realizarán hoy una Junta Médica para analizar la muerte de Silvina Luna

Una Junta Médica se llevará a cabo este martes en el marco del caso que investiga la muerte de la actriz Silvina Luna, fallecida el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano como consecuencia de una insuficiencia renal aguda. Allí se tratará de determinar la supuesta culpabilidad del excirujano Aníbal Lotocki.

Fuentes del caso informaron que el procedimiento se realizará a las 10 en el edificio de la Morgue Judicial (Viamonte 2101), tras la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60.

El planteo, presentado el 3 de febrero pasado por el abogado Fernando Burlando, refiere al "momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo" de Luna y "qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva".

El siguiente punto abre el interrogante sobre "en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento" y pone sobre la mesa los "controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki" al indagar si fueron "los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevó a cabo".

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Por último, se consulta si el imputado "se encontraba en condiciones —de acuerdo a su experiencia y conocimiento del caso— de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud".

Condena

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, tras encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a ocho años porque consideró que también había cometido el delito de estafa, y aumentó a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión. (NA)