Tomás Uribe, otro bahiense que cumplió su sueño: debutó en la Primera de Huracán

Otro pibe de Bahia Blanca cumplió su sueño y el de toda su familia y amigos, al debutar en la primera división del futbol argentino.

Se trata de Tomás Uribe, quien ayer sumó hizo su estreno con la camiseta de Huracán de Parque Patricios.

El delantero de 19 años (27 de junio de 2007) surgido de Olimpo ingresó a los 80 minutos en el empate sin goles ante Atlético Tucumán en el Tomás Adolfo Ducó, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Luego de ir en los primeros juegos del certamen al banco, Tomi saltó a la cancha en lugar del colombiano Oscar Cartés y con la camiseta N°49.

Además, tras destacarse en su divisional, de la que llegó a ser capitán, el bahiense también había sumando 14 partidos en Reserva donde marcó 4 goles en el Torneo Proyección.

¡Felicitaciones, pibe! Y qué lleguen muchos más...