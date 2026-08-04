Inédita situación en Gran Hermano: Campanita fue eliminada y la tuvieron que echar para que se vaya

La última gala de eliminación de Gran Hermano terminó con un momento inesperado que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados del programa.

Campanita fue eliminada por el voto de la gente, pero protagonizó una escena inédita al resistirse durante varios minutos a abandonar la casa, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

La definición había quedado en un mano a mano entre Campanita y Sol, dos de las participantes que llegaron con chances de continuar en el juego. Finalmente, el público eligió que Sol siguiera en competencia y que Campanita se convirtiera en la nueva eliminada.

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Campanita perdió contra Sol y no quería salir de la casa

Cuando el conductor confirmó el resultado, Campanita tuvo una reacción que sorprendió a todos los presentes. Lejos de dirigirse inmediatamente hacia la puerta de salida, la participante permaneció dentro de la casa durante un largo rato, generando una situación que nunca se había visto en la historia del reality.

La eliminación por voto del público suele tener un protocolo definido: el jugador que recibe menos apoyo debe despedirse de sus compañeros y abandonar la vivienda. Sin embargo, Campanita extendió el momento y protagonizó un fuerte descargo antes de retirarse.

La situación generó tensión entre los jugadores que todavía continúan en competencia, mientras esperaban que la eliminación pudiera concretarse. La producción tuvo que intervenir para ordenar la salida y cerrar una gala que quedó marcada por el inesperado comportamiento de la participante.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los fanáticos de Gran Hermano debatieron sobre la actitud de Campanita y la decisión del público.

Sol continúa en carrera por el premio de Gran Hermano

Con la eliminación de Campanita, Sol logró avanzar una instancia más y sigue dentro de la casa más famosa del país. La competencia entra ahora en una etapa decisiva, con menos participantes y nuevas estrategias para intentar llegar a la gran final.