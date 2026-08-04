Apareció el certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro

A Facundo lo hallaron muerto en 2020, días después de retirarse de su casa en Luro.

El certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro, cuya ubicación había generado un nuevo conflicto judicial, apareció después de casi seis años.

Según comunicó la querella mediante un escrito, Cristina Castro, madre del joven de Pedro Luro desaparecido en 2020 y luego hallado sin vida, recordó "súbitamente" dónde estaba el documento.

La mujer encontró la documentación este fin de semana en la vivienda de su padre.

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Así lo confirmó esta mañana a La Nueva. Horacio Azzolín, uno de los tres fiscales federales que investigaron la causa.

La novedad se produjo pocos días después de que tomara estado público que el certificado nunca había sido presentado ante el Registro Nacional de las Personas y tampoco constaba en el expediente judicial.

El faltante había quedado al descubierto cuando desde el cementerio lurense reclamaron el documento necesario para completar la licencia de inhumación.

A partir de esa situación se generaron distintas presentaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el juez federal Walter López Da Silva, con intervención posterior de la Cámara Federal de Apelaciones bahiense.

De acuerdo con las constancias incorporadas a la causa, el certificado original había sido confeccionado por el Cuerpo Médico Forense y entregado el 3 de septiembre de 2020 a Virginia Creimer, médica que intervenía como perito de la querella.

La entrega del cuerpo y de la documentación había sido autorizada por la jueza federal María Gabriela Marrón, a raíz de una solicitud de los abogados de Cristina Castro.

La Justicia había pedido a los fiscales Azzolín, Alberto Gentile e Iara Silvestre que determinaran qué había sucedido con el certificado después de aquella entrega y por qué no se había completado la inscripción correspondiente.

En paralelo, el Municipio de Villarino ordenó un sumario administrativo para establecer cómo pudieron ser inhumados los restos de Astudillo Castro en el cementerio de Pedro Luro sin que se presentara la documentación exigida.

La aparición del certificado ahora abre nuevos interrogantes.

La querella sostiene que estaba en el domicilio del abuelo de Facundo, pero no se brindaron precisiones sobre cómo llegó allí, quién lo conservó durante estos años ni por qué no fue entregado cuando comenzó a ser reclamado.

Tampoco se informó si el documento será sometido a alguna verificación antes de completar la inscripción del fallecimiento. La investigación deberá determinar cómo impacta el hallazgo en las medidas que habían sido ordenadas y si corresponde avanzar con otras diligencias para reconstruir el recorrido del certificado desde septiembre de 2020.

Para la Justicia estaba claro que el Cuerpo Médico Forense le había entregado el cuerpo y el certificado a la enviada por la querella: la perito Creimer. De esta manera, Castro evitaba que la médica sea consultada -y eventualmente imputada- por la novela del certificado y su "desaparición/ocultamiento".