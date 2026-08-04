Argentina debutó con un contundente triunfo en el Sudamericano Femenino

Argentina derrotó a Colombia, 66 a 42 en el debut en el Sudamericano Femenino que se disputa en Zárate.

Esta noche, a las 21, enfrentarán a Paraguay y en caso de ganar se asegurarán el pase a semifinales y la clasificación a la Americup.

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Sobresalió Diana Cabrera, que terminó con 17 puntos y 11 rebotes; también cumplió una buena tarea Melisa Gretter, con 4 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias; Agostina Borani bajó 9 rebotes y Florencia Chagas anotó 13 puntos.

En tanto, Sol Castro, la nativa de Río Colorado (actualmente juega en San Francisco Women’s Basketball, en Estados Unidos), sumó 14m38 en cancha y convirtió 4 unidades.

En el otro partido del grupo B, Paraguay superó a Uruguay, 68 a 63.

En tanto, por el A, Brasil derrotó a Chile, 85 a 57.