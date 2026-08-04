Duhalde en Bahía: "Vamos a trabajar para ganarle a Milei"

"Vamos a trabajar para ganarle a Javier Milei. ¿Desde qué espacio? Desde el Movimiento Productivo Argentino como partido político. Es un partido que va a estar dentro de un frente que va a integrar gente del Partido Justicialista y de la UCR, como hice siempre. Entre ambos llegamos casi al 70% de los argentinos".

El expresidente Eduardo Duhalde pasó por Bahía Blanca este martes y dejó una serie de reflexiones sobre la actualidad de nuestro país.

--Milei reivindica al gobierno menemista, del cual usted formó parte en la primera etapa. ¿Cree que hay similitudes entre ambas administraciones?

--Para nada. Nosotros trabajábamos por la unidad y este hombre plantea la pelea como parte de la política. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y vamos a pelear para ganarle pero no con el nombre del PJ porque la gente ya no quiere votar sellos tradicionales.

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--Pero si se habla de Duhalde, inevitablemente se piensa en peronismo. ¿Qué pasó en estos años? ¿Qué piensa de la realidad del partido justicialista hoy?

--También es todo pelea, lo contrario a lo que tiene que pasar. Estoy viajando con Carlos Brown, que ha sido el primer ministro de la Producción de la Provincia durante mi gobernación, quien recuerda como yo que no había peleas. Siempre que goberné lo hice desde la unidad, con el radicalismo. Siempre. Sin excepciones. Como intendente, como gobernador y como presidente.

--¿Y qué piensa del kirchnerismo?

--Pienso que como no se va a llamar más kirchnerismo ni justicialismo sino que va a usar otro nombre, es posible que lo vote gente. Yo lo que pretendo es que los que han sido presidentes y candidatos a presidente de la Argentina ya no sean candidatos, debido a que por acción u omisión son responsables de lo que ha pasado. Necesitamos nuevas generaciones.

Duhalde con el exministro Carlos Brown.

--¿Cuál es su opinión sobre condena judicial que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner?

--Nunca en mi vida he opinado sobre cuestiones judiciales, me parece que no corresponde, uno tendría que conocer en detalle. Si uno contesta por simpatía o antipatía política, eso no sirve. Yo no tengo el conocimiento adecuado como para opinar jurídicamente sobre la situación de Cristina.

--¿Qué dirigentes promueve el Movimiento Productivo Argentino? ¿Qué nombres hay?

--En la Provincia estamos con Julio Alak (NdelaR: intendente de La Plata y potencial candidato a gobernador) y, a nivel nacional, esperando que las distintas provincias creen el Movimiento Productivo, que lo están creando, y una vez que tengamos todo vamos a ir a las PASO. Acá nadie elige a dedo. En la Provincia yo apoyo a Julio, pero va a tener que ir a una elección primaria.

--¿Por qué Alak?

--Porque es una figura muy importante. Ha hecho una gestión muy destacada y es un hombre que por características personales busca el consenso, tiene una muy buena relación con la Unión Cívica Radical y con otros frentes políticos.

Duhalde y Brown con los periodistas Sergio Prieta y Maximiliano Allica.

--¿Y cómo ve una candidatura presidencial de Axel Kicillof? ¿Es algo nuevo Kicillof? ¿Algo que pueda renovar el peronismo?

--Renovar no, pero es un hombre considerado honesto y que está bien en las encuestas de opinión, está muy cerca de Milei. Es una posibilidad, aunque vuelvo a lo que dije hace un momento: tiene que ganar una elección primaria. Él no puede ser candidato porque lo elijamos nosotros u otros.

--Al principio le preguntamos si veía alguna similitud o diferencia entre el gobierno de Milei y el de Menem. Hoy el gobierno tiene como eje el combate a la inflación, como lo tuvieron ustedes luego de asumir en medio de una hiper. ¿Es clave para cualquier gobierno futuro cuidar el superávit fiscal, que sea innegociable?

--No, no, no. El equilibrio fiscal es importante pero siempre que la gente no sufra. Uno tiene que ver cómo está la gente, cómo vive. Por ejemplo, los inocentes de todas las inocencias son los menores. ¿Se está ayudando para que no haya tanta mortalidad infantil, que ha crecido mucho en los últimos tiempos? ¿Se está haciendo algo? Esas son las cosas que hay que ocuparse. Primero tenemos que ocuparnos de la familia. Si no hay plata, que la busquen y la saquen de otros lados.