Alak: "Es insostenible que Buenos Aires aporte el 40 % de los recursos y reciba el 20 %"

En el marco de la firma de un convenio de colaboración mutua entre Bahía Blanca y la capital provincial, Julio Alak fue muy crítico con el Gobierno nacional, al que acusó de "estrangular" a la provincia de Buenos Aires al retacearle recursos mediante un sistema que calificó de unitario y obsoleto.

El intendente municipal Federico Susbielles y su par platense encabezaron esta mañana la firma de un acuerdo de colaboración entre ambos municipios, que busca impulsar acciones conjuntas para el desarrollo y crecimiento de las dos ciudades, a partir de las similitudes que comparten.

"Firmamos un convenio en el que vamos a plantear este hermanamiento de ciudades. Por eso, vamos a constituir un equipo de trabajo que recoja parte del grupo que viene trabajando cara al Bicentenario, para poder realizar intercambios con representantes de la UNS, la UTN, la UPSO, el CONICET, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio y la Corporación", explicó Susbielles.

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"Todos los sectores vinculados con el desarrollo de la ciudad van a participar para poder hablar también de nuestras ciudades y de los desafíos que hoy enfrenta la Provincia, que atraviesa un momento de complejidad y está desfinanciada por el Gobierno Nacional. Es imperativo que los intendentes podamos trabajar en ese sentido", continuó.

La firma del convenio entre Bahía Blanca y La Plata.

En la misma línea y con fuertes críticas hacia el Ejecutivo, Alak agradeció la convocatoria y aseguró que estos convenios son claves para afrontar el contexto de crisis y mirar hacia el futuro con esperanza.

"Nos entusiasma mucho firmar este acuerdo en vísperas del Bicentenario de la ciudad y aportar nuestra experiencia desde el planeamiento urbano, ya que La Plata tiene una historia directa con este apartado al ser una de las primeras de América planificada antes de ser poblada. Además, Bahía es una de las ciudades más importantes del país y ha sido clave en estos 200 años como centro pujante no solo de la Provincia si no de todo el territorio", aseguró.

Consultado sobre las mayores responsabilidades que deben asumir los municipios en un contexto marcado por la falta de inversión del Gobierno nacional, el intendente platense fue categórico al señalar que se necesita un cambio urgente en la asignación de recursos:

"Los intendentes de antes eran funcionarios de alumbrado, barrido y limpieza. Hoy, al municipio, además de eso, le reclaman seguridad, obra pública, salud, actividades productivas, etcétera. Por lo tanto, es un sector de la democracia argentina que se ha jerarquizado mucho y que está muy discriminado fiscalmente, ya que del 100 % de los ingresos nacionales solamente recibe el 3 %, y somos quienes ponemos la cara en 2200 ciudades todos los días", dijo Alak.

Julio Alak ante la mirada del intendente Federico Susbielles.

Profundizando sobre la cuestión financiera, el platense habló de realizar cambios estructurales que son necesarios para poder cubrir esa demanda de la población: "Este país se define como federal en la Constitución, pero en términos fiscales es unitario. Acá eso lo tenemos que replantear desde la provincia de Buenos Aires. Hace falta un nuevo pacto fiscal".

"Esta situación, en la que Buenos Aires aporta el 40 % de los recursos y recibe el 20 %, es insoportable e insostenible. Viola cualquier visión, no solamente fiscal, sino también ética, de cómo se desenvuelve una Nación. Si uno observa el derecho comparado, por ejemplo, ve que en Cataluña se aporta el 5 % de lo que requiere España. Escocia aporta el 4,2 % y se quiere ir de Inglaterra, y todos tienen solucionados los problemas de infraestructura. O sea, una vez solucionados todos los problemas de infraestructura, aportan el 4 % o el 5 % y se quieren ir de sus Estados. Nosotros aportamos el 40 %", puntualizó.

"Hemos sido condenados por un régimen de comparación absurdo, en el que la provincia de Buenos Aires se encuentra arrinconada y, de seguir así, no vamos a tener otra opción que salir. No podemos seguir mendigando más recursos", sostuvo.

"El Gobierno nacional tendría que reflexionar porque estamos en una situación de asfixia fiscal. Todos los municipios estamos en estas condiciones y lo hemos denunciado. Esto tiene que cambiar", finalizó.