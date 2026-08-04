La inflación de julio fue del 1,7 % en Bahía Blanca, según el CREEBBA

La inflación de julio en Bahía Blanca alcanzó el 1,7 %, de acuerdo a una medición realizada desde el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA). En junio había sido exactamente la misma.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento del 17,4 % en lo que va de 2026 y alcanzó un interanual de 30,9 %.

La consultora destacó que durante julio el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Esparcimiento, el cual registró un crecimiento del 4,7 %. Las principales variaciones se produjeron en hoteles y excursiones (16,4 %), revistas (5 %), plataformas de streaming (3,8 %) y transporte por turismo (2,8 %), por citar los más relevantes.

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En segundo orden, Vivienda evidenció un crecimiento del 2,3 % explicado principalmente por alzas en materiales y mano de obra (3 %), alquiler de la vivienda (2,3 %), y electricidad, servicios sanitarios, gas y otros combustibles (2,1 % en ambos casos).

Alimentos y bebidas, el capítulo de mayor ponderación, se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,1 %, traccionado por incrementos en azúcar (10 %), verduras, tubérculos y legumbres frescas (9,7 %), quesos duros (7,8 %), quesos semiduros (7,6 %), dulces (5,5 %), gaseosas (5 %), manteca y crema (4,3 %), comidas preparadas (4,2 %), caldos y sopas concentradas (4,1 %), polvos para postres (3,9 %) y pastas frescas (3,4 %).

Por último, Salud exhibió una variación del 1,8 %. En este capítulo se destacan los servicios prepagos y auxiliares, medicamentos y servicios médicos y odontológicos con un alza de 1,8 % en los tres casos, en tanto que elementos para primeros auxilios presentó una leve disminución de -0,6 %.