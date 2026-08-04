River quedó a una victoria de ascender a la Liga Argentina

River venció a Regatas (San Nicolás), 84 a 73, en el colmado Microestadio del Más Monumental, y tendrá dos chances de ascenso a la Liga Argentina.

El Millonario quedó 1-0 en la semifinal (que otorga el pase a la final y uno de los dos ascensos), teniendo el viernes la primera posibilidad de subir y, en caso de perder, disputando el tercer juego el sábado, también en La Ribera.

El más efectivo de River fue el juninense Genaro Lorio, autor de 25 puntos, incluidos 6 de 12 en triples.

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En tanto, Juan Pablo Vanegas aportó 18 puntos y 7 asistencias.

La otra serie semifinal tiene 1-0 arriba a El Ceibo (San Francisco) ante Mitre (Posadas), tras la victoria 94 a 85.

En los misioneros juega el bahiense Santiago Gattari.

Mañana miércoles jugarán el segundo en Posadas y de ganar el local, el jueves irá el definitivo.