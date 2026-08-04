Muerte en una pileta de Cerri: el fiscal pidió la elevación a juicio de la causa

El fiscal Cristian Aguilar solicitó la elevación a juicio de la investigación por la muerte de Agustín Elián Alarcón, ocurrida el 11 de febrero de 2025 en una pileta de un complejo gremial de General Daniel Cerri.

El titular de la UFIJ Nº 1 requirió que se resuelva en un debate oral la situación del encargado del complejo perteneciente al Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca (ubicado en la avenida Pernicia y Alvarado, de la vecina localidad), de un inspector municipal y un ingeniero que inspeccionó la obra, todos imputados por el delito de homicidio culposo.

Se trata de Fabricio Fabián Canteros, Lucas Partal y Andrés Arturo Goñi, respectivamente.

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La medida aún no se encuentra firme, ya que, según se informó, la Justicia de Garantías debe resolver aún un planteo realizado por uno de los defensores.

Para el Ministerio Público los procesados "incumplieron los deberes de cuidado de cada uno de sus roles al no cumplir con la exigencia respecto de la colocación de las rejillas que cubren las bocas de salida del agua de la pileta principal".

En el caso Canteros, se lo acusa de no acatar esa medida, mientras que a Partal y a Goñi, de no advertir la ausencia de esas rejillas, en los informes que presentaron en el expediente municipal.

Como consecuencia de esa negligencia o imprudencia, de acuerdo a la imputación, se produjo el fallecimiento del menor por ahogamiento por inmersión cuando uno de sus miembros superiores quedó atrapado por la succión de la boca de salida del agua.