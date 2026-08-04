Shakira compartió sus días con los Ghetto Kids: “Los amo como si fueran hijos míos"

La estrella internacional Shakira compartió sus días junto a los "Ghetto Kids", un grupo de niños bailarines de una fundación en Uganda. La cantante invitó a los niños a subirse al escenario del show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo y a otros espectáculos de su gira por Estados Unidos.

Los pequeños bailaron al ritmo del hit mundialero "Dai Dai" y no tardaron en viralizarse en redes sociales. El video llegó a los ojos de la barranquillera, quien los invitó cordialmente a participar de su gira.

Tras finalizar su gira por Estados Unidos, la cantante compartió unos días con los pequeños en los que visitaron la playa y vivieron cálidos momentos que quedaron inmortalizados en imágenes.

"Estos últimos días han estado llenos de amor inexplicable", expresó Shakira en sus redes sociales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Los llevé a la playa por primera vez en sus vidas, y pasamos tiempo juntos todos los días junto con familiares y amigos mientras todos estábamos asombrados viendo cómo transforman cada lugar al que van y tocan a cada persona que conocen", continuó.

La barranquillera reflexionó sobre la enseñanza que les dejó conocer a los niños: "Fue demasiado difícil decirles adiós porque ustedes saben dar y recibir amor de una manera que nunca he visto antes y que no sólo hizo nuestros días más brillantes, sino que también nos mostró el milagro que es cuando dejamos bajar nuestras guardas, y abrimos nuestros corazones para hacer lo mismo".

"Nos demostraron que podemos amarnos sin importar de dónde venimos, sin importar lo que tengamos o carezca. Y aunque ustedes son de otro continente, viven en una cultura diferente, y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran hijos míos", confesó.

Shakira aprovechó esta oportunidad para volver a alzar su voz por la lucha por los derechos de los niños alrededor del mundo, tras ser la cara visible de la fundación FIFA Global Citizen: "Este tiempo con ustedes me ha hecho darme cuenta una vez más de que cada niño en el mundo debe ser tratado y amado como nuestro propio".

En la misma línea, puso el foco en la importancia del trabajo de los más grandes: "Los niños vienen a este mundo a través de sus madres y padres, pero son todos de nuestra responsabilidad y nos pertenecen a todos".

Por último, agradeció a los niños por el gran momento: "Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara, y Ketra, gracias por ser exactamente quienes son y enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y nuestro propósito en ella. ¡Te amamos siempre y para siempre! ❤️ ❤️", cerró su mensaje.