Shakira compartió sus días con los Ghetto Kids: “Los amo como si fueran hijos míos"
La barranquillera reflexionó sobre la enseñanza que le dejó la visita de los niños.
La estrella internacional Shakira compartió sus días junto a los "Ghetto Kids", un grupo de niños bailarines de una fundación en Uganda. La cantante invitó a los niños a subirse al escenario del show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo y a otros espectáculos de su gira por Estados Unidos.
Los pequeños bailaron al ritmo del hit mundialero "Dai Dai" y no tardaron en viralizarse en redes sociales. El video llegó a los ojos de la barranquillera, quien los invitó cordialmente a participar de su gira.
Tras finalizar su gira por Estados Unidos, la cantante compartió unos días con los pequeños en los que visitaron la playa y vivieron cálidos momentos que quedaron inmortalizados en imágenes.
"Estos últimos días han estado llenos de amor inexplicable", expresó Shakira en sus redes sociales.
"Los llevé a la playa por primera vez en sus vidas, y pasamos tiempo juntos todos los días junto con familiares y amigos mientras todos estábamos asombrados viendo cómo transforman cada lugar al que van y tocan a cada persona que conocen", continuó.
La barranquillera reflexionó sobre la enseñanza que les dejó conocer a los niños: "Fue demasiado difícil decirles adiós porque ustedes saben dar y recibir amor de una manera que nunca he visto antes y que no sólo hizo nuestros días más brillantes, sino que también nos mostró el milagro que es cuando dejamos bajar nuestras guardas, y abrimos nuestros corazones para hacer lo mismo".
"Nos demostraron que podemos amarnos sin importar de dónde venimos, sin importar lo que tengamos o carezca. Y aunque ustedes son de otro continente, viven en una cultura diferente, y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran hijos míos", confesó.
Shakira aprovechó esta oportunidad para volver a alzar su voz por la lucha por los derechos de los niños alrededor del mundo, tras ser la cara visible de la fundación FIFA Global Citizen: "Este tiempo con ustedes me ha hecho darme cuenta una vez más de que cada niño en el mundo debe ser tratado y amado como nuestro propio".
En la misma línea, puso el foco en la importancia del trabajo de los más grandes: "Los niños vienen a este mundo a través de sus madres y padres, pero son todos de nuestra responsabilidad y nos pertenecen a todos".
Por último, agradeció a los niños por el gran momento: "Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara, y Ketra, gracias por ser exactamente quienes son y enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y nuestro propósito en ella. ¡Te amamos siempre y para siempre! ❤️ ❤️", cerró su mensaje.