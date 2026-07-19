Show del entretiempo: Madonna, Ronaldo, Ronaldiho, Shakira y los Muppets

Ronaldinho (izquierda) y Ronaldo escoltan a la estelar Madonna. Fotos: NA.

Tal como estaba previsto, se llevó a cabo un colorido show de entretiempo en la final que disputan Argentina y España por el campeonato del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La apertura estuvo a cargo de la cantante Madonna, un ícono de la música pop de los '80, '90 y 2000, quien ingresó al estadio acompañada por dos leyendas del fútbol brasileño: Ronaldinho y Ronaldo.

Después se fueron sumando otros artistas como Justin Bieber, BTS, Shakira y hasta los recordados muñecos Muppets.

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El momento de Los Muppets interpretando de manera instrumental Seven Nation Army.