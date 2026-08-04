Clausura liguista: la 2ª fecha irá de sábado a domingo

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La 2ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur ya tiene su cronograma de partidos, que irán entre sábado y domingo, desde las 15.

En la máxima división, sobresale el compromiso entre Sporting y Huracán, ganador del Apertura. Hubo cambio de localía.

Además, Bella Vista esperará por Liniers en la Loma, San Francisco será anfitrión de Libertad en el Gustavo Novoa y La Armonía recibirá a Villa Mitre en Los Hermanos Francani.

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Todos los encuentros de la máxima división irán el domingo.

--CLAUSURA. 1º) Liniers, Sporting y San Francisco, 3 puntos; 4º) Libertad y Huracán, 1 punto; 6º) Bella Vista, La Armonía y Villa Mitre, sin unidades.

--La acumulada. 1º) Huracán, 27 puntos;: 2º) Liniers, 26; 3º) Bella Vista, 25; 4º) Villa Mitre y Libertad, 19; 6º) San Francisco y Sporting, 16; 8º) La Armonía, 14.

En la B

Tres cotejos irán el sábado y uno el domingo.

En la jornada sabatina, el choque entre Olimpo y Tiro Federal en el Roberto Carminatti se roba todo el interés.

También se medirán Rosario-Pacífico BB y Sansinena-Comercial.

El domingo, en Cabildo, Pacífico y Dublin completarán la fecha.

--CLAUSURA: 1º) Tiro Federal, Rosario y Olimpo, 3 puntos; 4º) Pacífico de Cabildo y Sansinena, 1; 6º) Dublin, Pacífico BB y Comercial, sun unidades.

--La general. 1º) Tiro, 30 puntos; 2º) Rosario, 29; 3º) Comercial, 27; 4º) Sansinena, 22; 5º) Olimpo, 19; 6º) Dublin, 17; 7) Pacífico de Cabildo, 9 y 8º) Pacífico BB, 8.

En caso de que Comercial también gane el Clausura, el mejor de la tabla anular jugará la Promoción.