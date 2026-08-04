Recambio de cañerías: ABSA interrumpirá el suministro este miércoles en un sector de la ciudad

ABSA informó que este miércoles continuará con las obras de recambio de cañerías en la ciudad, por lo que un sector de los barrios Pacifico, Kilómetro 5 y el macrocentro verá afectado el suministro de agua.

Las tareas se ejecutarán sobre Juan Molina en su intersección con Tucumán y Castelli, afectando el servicio dentro del cuadrante delimitado por Charlone, Holdich, Vieytes y Sixto Laspiur.

Mientras se realizan las tareas se solicita a los usuarios realizar las reservas para cuando se produzca la afectación, cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales Facebook y Telegram.