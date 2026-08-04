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El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 5 de agosto en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 5 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará nuboso y húmedo, con viento leve del oeste-noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será nuboso, tornándose inestable con algunas precipitaciones y viento leve del oeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena

La noche, a su vez, se prevé nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 8 grados.

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