El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 5 de agosto en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 5 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 13 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo se presentará nuboso y húmedo, con viento leve del oeste-noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será nuboso, tornándose inestable con algunas precipitaciones y viento leve del oeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena
La noche, a su vez, se prevé nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 8 grados.