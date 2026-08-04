El "Toto" goleador de Liniers: segundo doblete del año y ya suma cinco

Liniers hizo un muy bue primer semestre, pero no lo pudo coronar con la obtención del Apertura. De cualquiera manera, tras perder la final extra ante Huracán 2 a 0 en cancha de Tiro Federal, inició el Clausura a puro gol. Vapuleó en casa a Villa Mitre por 6 a 1 y Valentín Bertoni faturó por duplicado.

"Mi función principal no es hacer goles, pero si llegan son bienvenidos. Nunca nos imaginamos que se podía dar un resultado tan amplio, pero todo se hizo mucho más fácil con el gol de arranque. Encontramos los espacios y llegamos con mucha claridad", dijo "Toto" en e programa El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Fue un golpe duro perder una final, no le gusta a nadie, pero no tuvimo mucho tiempo para pensar y ya teníamos que jugar. Cambiamos el chip rápido y pudimos volver a ganar. No nos dio tiempo ni a relajarnos, ni a desanimarnos", amplió el 10 que ya suma 5 conquistas en la temporada.

También habló de la ilusión de volver a pelear arriba, del partido que se viene ante Bella Vista en la Loma y de la espina que quedó contra Huracán.

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