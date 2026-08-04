Tirante y Báez avanzaron a segunda ronda en el Masters 1000 de Montreal

Los tenistas argentinos Thiago Tirante y Sebastián Báez avanzaron a la segunda ronda del Canadá Open en Montreal, aunque con recorridos diferentes; el platense sufrió ante el local Duncan Chan, mientras que Báez superó con autoridad al italiano Mattia Bellucci.

Tirante, que regresaba a los Masters 1000 tras una lesión que lo había obligado a retirarse antes de los cuartos de final de Bastad, debutó ante el número 606 del mundo.

El argentino quebró en el cuarto game y se llevó el primer set por 6-3, pese a varias inconsistencias y dificultades para sostener su saque.

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En el segundo parcial, no aprovechó un break point y Chan tomó el control. Tirante bajó su porcentaje de primeros servicios, cometió dobles faltas y el canadiense sorprendió con un contundente 6-1.

En el tercero, Chan llegó a ponerse 4-2, pero la presión comenzó a afectarlo. Tirante recuperó el quiebre y llevó el partido al tiebreak, donde se impuso 7-3 para ganar 6-3, 1-6 y 7-6 (3).

Por su parte, Báez logró su primera victoria en el Masters canadiense. Tras un primer set equilibrado, quebró sobre el cierre por una doble falta de Bellucci y ganó 7-5.

En el segundo, aprovechó los errores del italiano, consiguió dos quiebres y, pese a necesitar dos oportunidades para cerrar, venció 6-3. En segunda ronda enfrentará a Zizou Bergs.