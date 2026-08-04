Intentaron robar una amoladora a mano armada en una obra, escaparon en un auto robado y terminaron detenidos

Tres hombres fueron aprehendidos hoy en Villa Italia luego de un intento de robo a mano armada en una obra en construcción, que derivó en el secuestro de un vehículo con pedido de secuestro y el hallazgo de estupefacientes.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Pacífico y Maldonado. Allí, Walter Damián Saco (34) y Walter Andrés Demesio (44) atracaron al encargado de una obra, a quien amenazaron de muerte exhibiéndole un revólver para intentar sustraerle una amoladora de mano. La víctima logró resistir el asalto y dio aviso inmediato al 911.

La policía desplegó un operativo cerrojo en la zona que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar, en calle Maldonado al 2200, mientras intentaban darse a la fuga a bordo de un automóvil Chevrolet Onix, quien tenía un pedido de secuestro activo, requerido en Mar del Plata.

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Además, entre las pertenencias de Saco, los efectivos hallaron un envoltorio con una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, por lo que se iniciaron actuaciones paralelas por infracción a la Ley de Drogas (23.737).

En medio del procedimiento, una tercer persona, identificada como Alan Demesio (35), intentó entorpecer el accionar policial interponiéndose de manera agresiva ante los agentes, motivo por el cual también terminó aprehendido bajo el delito de desobediencia.

Los tres imputados fueron trasladados a la comisaría Quinta. En la causa intervienen la UFIJ N° 15 y la UFIJ Especializada ODEPA, ambas del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Los arrestados enfrentan cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, desobediencia y encubrimiento.