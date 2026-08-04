El Inter de Lautaro llegó a un acuerdo millonario con el Tottenham para contratar al Cuti Romero: cuánto pagará

El Inter del bahiense Lautaro Martínez llegó a un acuerdo con el Tottenham para comprar a Cristian "Cuti" Romero. El equipo de Milán pagará 40 millones de euros al conjunto londinense para quedarse con el pase del argentino.

Según el medio la Gazzetta Dello Sport, el negocio entre los clubes ya está pactado y solo resta el acuerdo con el jugador y su representante para que se concrete la transferencia.

La exigencia del entorno del jugador de un salario neto anual de 6 millones de euros sigue siendo demasiado alta para la directiva del Inter, que trabajará para rebajar esas pretensiones, según el diario italiano.

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Por otro lado, el Atlético de Madrid permanece al acecho en lo que respecta al pase del jugador y está listo para realizar una posible oferta. Sin embargo, ya existe un acuerdo entre el Inter y los Spurs.

El campeón del mundo en Qatar 2022 lleva cinco años en el Tottenham. En Italia, jugó primero en el Genoa y luego en el Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores centrales de la liga. Dejó el club de Bérgamo en 2022 tras una temporada con 31 partidos y dos goles.

En las últimas cinco temporadas, disputó 156 partidos, marcando 13 goles y ganado la Europa League de 2025 con el equipo londinense. Con la Selección argentina, ganó dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima contra Italia.

Además, Romero viene de tener una gran actuación con la albiceleste en el último Mundial, donde la Selección llegó hasta la final y cayó a manos de España por 1-0. El defensor se había retirado en el segundo tiempo del partido decisivo por una molestia física. (TN)