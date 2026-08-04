Vóleibol: ¡Atento, Liniers! Las Ligas de 2027 ya tienen sedes y fechas confirmadas.

El último viernes, en las instalaciones de la Federación del Vóleibol Argentino, se realizó la apertura de sobres de cada propuesta de sede y luego de analizar las diferentes alternartivas, la ciudad de Bariloche será sede de la Liga Federal en ambas ramas y San Francisco recibirá la Liga Nacional de Vóleibol Femenino.

De nuestra ciudad, con Bahiense del Norte asegurada su plaza para la Liga Argentina Femenina 2027, será nuevamente Liniers el otro elenco de nuestra ciudad que compita a nivel nacional.

Las Chivas, que terminaron sextas en la Liga Federal Femenina 2026 --disputada en San Juan--, tienen asegurada su participación en la Liga Federal 2027 y esperan como suplentes en caso de que se produzcan vacantes ante posible bajas de equipos en la Liga Nacional Femenina.

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Por su parte, los varones irán en busca de su séptima participación nacional consecutiva, tras haber disputado la Liga Nacional 2021 y las ediciones de la Liga Federal entre 2022 y 2026, inclusive.

La Liga Federal cambiará la sede luego de las dos ediciones exitosas en San Juan. En esta oportunidad hará escala en Bariloche, que ya fue escenario de importantes competencias como Sudamericano, Preolímpico y el Nacional Sub 14 2025.

Dicha Liga se jugará del 18 al 27 de febrero de 2027 y en los próximos días se informarán más detalles de la competencia.

Por su parte, la tercera edición de la Liga Nacional de Vóleibol Femenina regresará a San Francisco, Córdoba, ciudad que fue sede de la primera edición. El Tala se consagró campeón de la Liga Federal 2026, ascendió a la LNVF y será el organizador de esta competencia nacional femenina que da ascenso a la Liga Argentina Femenina.

La Liga Nacional Femenina se jugará del 3 al 14 de febrero de 2027. (Fuentes: FeVA y La Nueva.)