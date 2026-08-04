Para un cuento de Sacheri: sin lugar en la cabina, transmitieron un partido desde una cosechadora

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando el equipo de transmisión “La Cadena del Gol”, medio de Darregueira que cubre por radio y su página web toda la información de la Liga Regional Sureña, arribó a la cancha de Unión Deportiva Bernasconi, comprobó que la única cabina que tiene el estadio se encontraba ocupada por otros colegas que siguen al club local y que no existía ni un mínimo espacio para poder desarrollar su labor.

¿Y entonces? Enseguida, el colega de la radio municipal de Bernasconi (FM Caldén), Chano Schlaps, encontró la solución: “Voy hasta el campo donde trabajo y traigo una cosechadora, la ubico contra el alambrado y listo”.

Sucedió este domingo, en el cotejo revancha que el dueño de casa sostuvo ante Gimnasia y Esgrima de Darregueira por la final de la Copa del Sur que organizó la Liga Regional Sureña.

Unión goleó al Lobo 4-1 y, como en el choque de ida había vencido por 3-1, se consagró campeón del primer torneo del año.

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“Es la segunda vez que transmito desde una cosechadora, porque hace 4 años, en esa misma cancha, pasó exactamente lo mismo y me dieron la misma solución, aunque me parece que no era la misma maquinaria”, indicó, entre risas, Rubén Rollhauser, voz principal de “La Cadena del Gol”, relator que desde hace 34 años difunde la pasión del fútbol en lo que siempre fue la Liga Cultural.

“Como la cosechadora es alta, se ve bien el partido, pero con el comentarista (Juan Aimale) estábamos incómodos en la cabina porque el habitáculo es chico y tiene un solo asiento; claro, está diseñada para el que maneja”, remarcó este experto del micrófono de 61 “pirulos” que hace la transmisión por un canal de youTube.

“Nos pusimos del lado de enfrente, en el sector visitante, y te cuento algo: ´Cuando arrancamos, en 1992, también transmitimos una final entre Unión de Bernasconi y Gimnasia de Darregueira, y se volvió a dar 34 años después´. De locos”, sostuvo, aclarando que todos los domingos cubren “el mejor partido de la fecha”.

Antes de cerrar, comentó: “Esto que sucedió es para un cuento de Sacheri (Eduardo, escritor argentino con una marcada pasión por obras literarias relacionadas al fútbol). Habría que mandarle la historia de alguna manera”.