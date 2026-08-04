Polémica en Saavedra: "Me sorprende ver a algunos concejales en posición de jueces", aseguró el intendente

En medio de la polémica generada tras la conformación de una Comisión Investigadora en el Honorable Concejo Deliberante, el intendente de Saavedra Matías Nebot aseguró que se pondrá "a entera disposición" de cualquier investigación, aunque cuestionó la actitud de algunos ediles y advirtió sobre la necesidad de separar la política de la justicia.

El jefe comunal ratificó su decisión de hacer pública su experiencia personal con los consumos problemáticos y sostuvo que no se arrepiente de haberlo hecho.

"Lo hice porque tenía una red de contención para afrontar esta enfermedad: mi familia, mis amigos y el contexto. Hoy no todos tienen esa posibilidad. Si mi experiencia sirvió o sirve para ayudar aunque sea a una persona, me siento realizado. No me arrepiento de haberlo dicho", afirmó.

No obstante, Nebot manifestó su sorpresa por la reacción de parte de la oposición. "Sí me llama la atención ver a algunos concejales en posición de jueces. Eso me preocupa y me sorprende. Yo nunca lo hubiera hecho", expresó.

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A pesar de las críticas, aseguró que colaborará con cualquier instancia de investigación que se disponga. "Voy a estar a entera disposición de cualquier comisión investigadora, sea de la Justicia o de quien fuera, porque no tengo nada que ocultar. Lo único que hice fue hacerme cargo de una situación y tratar de ayudar a otros desde mi experiencia."

Nebot también reveló que nunca imaginó la repercusión que tendrían sus declaraciones. "Como salió del corazón, no tomé conciencia de que iba a salir en todos lados. En mi cabeza estaba lo que me decía mi viejo: 'Tenés que contarlo, tu experiencia tiene que ayudar'."

Además, agradeció las numerosas muestras de apoyo que recibió de vecinos del distrito. "No puedo dejar de agradecer a la infinidad de vecinos que me llamaron o tocaron el timbre para brindarme su apoyo."

Finalmente, Nebot pidió prudencia en el desarrollo del proceso político e institucional y adelantó que afrontará la situación con asesoramiento legal. "Tenemos que ser cuidadosos cuando la Justicia se mezcla con la política. Por eso cuento con el asesoramiento de abogados."

Si bien reconoció que la oposición tiene derecho a ejercer su rol de control, insistió en que existen aspectos del proyecto de resolución que crean la Comisión Investigadora que le generan dudas. "También fui oposición y está bien que los concejales actúen. Pero me sorprenden algunas incongruencias del proyecto y que algunos se pongan en posición de jueces. De todos modos, apoyo que se investigue y voy a responder todo lo que tenga que responder, porque simplemente conté una experiencia para ayudar a otra persona." (Semanario Reflejos)