Maxi Salas dejó River y jugará la Copa Libertadores: "Tenía ganas de volver a demostrar lo que soy"

Apenas un año después de su polémica llegada a River a través de la cláusula de rescisión, Maximiliano Salas se marchó del conjunto de Núñez tras haber sido apartado del plantel profesional y continuará su carrera en Independiente Rivadavia.

"¿Si dudé en venir? Nunca. Tenía ganas de volver a jugar y otra vez demostrar lo que soy", rompió el silencio el delantero instantes después de haber aterrizado en Mendoza.

La transferencia del correntino se realizó a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares por el 50% del pase.

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"Ojalá hagamos una buena dupla con Alex Arce. Estoy bien físicamente, venía entrenando todos los días. Listo para jugar cuando diga el técnico", aseguró Salas.

Consultado por un deseo de revancha tras las críticas en el Millonario y la decisión dirigencial de marginarlo, respondió: "Y vos qué pensás... Siempre hay revancha en el fútbol".