La actividad de la ABB se reanuda con la segunda parte de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comenzará esta noche la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", con seis partidos distribuidos entre Bahía, Punta Alta y Médanos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Jugarán, desde las 21, Bahiense del Norte B-Sporting, Pellegrini-Sportivo B, Bella Vista-Whitense, Caza y Pesca Huracán Médanos-Fortín Club (Pedro Luro), Barracas-Los Andes y Fútbol y Tenis (Buratovich)-Velocidad B.

Los 12 equipos arrastrarán el 50% de los puntos obtenidos durante la fase regular del primer tramo, el cual se adjudicó Caza y Pesca.

Por lo tanto, los medanenses tienen tres chances de ascenso a la LBB Plata: 1º) ganando el segundo tramo, 2º) en caso de no repetir y vencer al ganador del mismo en la final extra (al mejor de tres) y 3º) superando en el repechaje (al mejor de cinco) al penúltimo de la LBB Plata.

La única salvedad es que deberán finalizar entre los ocho mejores.

Una vez que se completen los 11 partidos de este tramo, los seis primeros accederán a cuartos de final y del 7º al 10º disputarán el play-in, de donde surgirán los otros dos clasificados para completar los ocho. Mientras que el 11º y el 12º finalizarán su participación.

Bahiense B-Sporting

Bahiense fue el Nº1 de la fase regular y perdió un solo partido en su estadio, el último que jugó ahí, frente a Caza y Pesca. Los restantes seis los ganó.

Sporting, por su parte, cedió en cuatro partidos afuera de Espora (donde ejerce localía) y ganó tres.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: el tricolor no tendrá por unos meses a Juan Manuel Pites, quien se operará una rodilla. Y hoy tampoco contará con Mariano Moretti y César Massa, ambos con molestias.

Respecto de la posibilidad de incorporar al olímpico Alejandro Montecchia, la misma quedó descartada.

El Puma (54 años) estuvo entrenando, aunque alguna limitación física -básicamente en el sóleo- detuvo cualquier probabilidad de verlo -por ahora- jugar nuevamente por los puntos.

"Hoy no hay chances de que juegue", le aseguró Montecchia a "La Nueva". Inclusive, no fue inscripto en el GES.

En cuanto al rojinegro para hoy está con plantel completo.

Antecedente: Sporting le ganó a Bahiense B, en cancha de Espora, 77 a 70.

Pellegrini-Sportivo B

Pellegrini estuvo a una victoria de quedarse con la ventaja, cediendo en quinto partido de la final con Caza y Pesca.

Sportivo, en tanto, fue eliminado también por los medanenses, en cuartos: 2-0.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.

Novedades: el azulgrana no contará con los hermanos Frayssinet: Bautista (recuperándose de la rotura de ligamentos cruzados) y Santiago (esguince en un dedo de una mano durante las finales).

El tricolor, con las bajas que arrastró en el primer tramo: Baltasar Wais (hombro), Julián Gutt (tendón de Aquiles) y Santiago Simón este mes se opera una rodilla.

Antecedente: Pellegrini se impuso en el Eladio Santos, 68 a 59.

Bella Vista-Whitense

Bella Vista no pudo pasar de la reclasificación (3-0 ante Los Andes), mientras que Whitense hizo 2-0 ante Velocidad y quedó eliminado frente a Barracas: 2-0.

Cancha: Bella Vista.

Árbitros: Néstor Schernenco y Ariel Mallimaci.

Novedades: el verde tiene en duda a Enzo Alesso, con dolor en la espalda y Whitense está completo.

Antecedente: Whitense derrotó a Bella Vista, 81-57.

Caza y Pesca-Fortín Club

Los medanenses podrán festejar hoy el gran paso que dieron obteniendo el primer tramo, contrastando este presente con el de su rival, Fortín Club, que aún no pudo ganar en su incursión en la LBB Bronce.

Cancha: Caza y Pesca.

Árbitros: Horacio Sedán⁩ y Fabrizio Rey.

Novedades: el local tiene en duda a Juan Cruz Redivo (molestia en un tobillo) y Jeremías Jaratz estará afuera unas seis semanas, ya que se cortó el extensor de un dedo.

Los de Luro, en tanto, no sufren bajas.

Antecedente: Caza y Pesca le ganó a Fortín, 77 a 55.

Barracas-Los Andes

Barracas confirmó anoche a Mario Errazu como entrenador, en reemplazo de Albano Schneider. De todos modos, hoy dirigirán la entrenadora Viviana Albizu y el profe Tadeo Pérez. En El Bosque, el albiazul apenas sufrió una derrota como local (en nueve presentaciones). Fue en el tercer juego semifinal ante Pellegrini.

Los Andes, por su parte, llegó hasta cuartos, donde lo eliminó Bahiense B.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Sebastián Giannino y Alexia González.

Novedades: Barracas tuvo entrenando a Nahuel Ilacqua (ex Ateneo), aunque finalmente no se incorporó. Los puntaltenses, en tanto, están completos.

Antecedente: Los Andes derrotó a Barracas, 91 a 79.

Fútbol y Tenis-Velocidad B

El receso le vino bien tanto a Fútbol y Tenis como a Velocidad, porque el primero perdió los últimos 11 partidos y el azulgrana acumuló 10 derrotas en fila.

Cancha: Ardubilio Severinin (Argentino).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Leandro⁩ Bressan.

Novedades: los de Burato sumaron a Francisco Caputo, Franco Córdoba, Valentino Mella, Nahuel Dueñas Pacioni y Leonardo Magrin, todos libres, mientras que serán baja por lesión Emiliano Sánchez y Guillermo Morán.

En Velo, hoy no juegan Nahuel Ocampo y Tomás Moreira, esguinzados.

Antecedente: Velocidad venció a Fútbol y Tenis, 76 a 64.

Posiciones

El inicio del segundo tramo es con esta tabla de posiciones:

1º) Bahiense B (9PG-2PP), 10 puntos

2º) Barracas (9-2), 10

3º) Pellegrini (9-2), 10

4º) Sportivo B (8-3), 9,5

5º) Caza y Pesca (7-4), 9

6º) Sporting (6-5), 8,5

7º) Whitense (6-5), 8,5

8º) Los Andes (6-5), 8,5

9º) Bella Vista (3-8), 7

10º) Velocidad B (2-9), 6,5

11º) Fútbol y Tenis (1-10), 6

12º) Fortín Club (0-11), 5,5